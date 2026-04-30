Miércoles 29 de abril en Colombia y ya está disponible el resultado sorteo Astro Luna, uno de los momentos más esperados del día para quienes jugaron con su número y su signo zodiacal. Si participaste en este sorteo, este es el lugar para revisar la combinación ganadora y descubrir si la suerte te acompañó esta noche.

El Súper Astro Luna se ha convertido en un plan fijo para muchos jugadores que cada día esperan el resultado con expectativa. Su formato, que combina cuatro cifras con un signo del zodiaco, le da un toque diferente y hace que cada jugada tenga algo especial. Por eso, apenas termina la transmisión, miles de personas salen a confirmar el resultado oficial.

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Resultado sorteo Súper Astro Luna – Miércoles 29 de abril

En este artículo podrás consultar el resultado confirmado del Súper Astro Luna del miércoles 29 de abril con la información actualizada del sorteo en Colombia.

Número Ganador: 5877

Signo Zodiacal: Aries

Súper Astro Luna: cuando la suerte también tiene vibra

El Súper Astro Luna no es el típico juego de números. Aquí la cosa va más allá, porque también entra el signo zodiacal, y eso hace que cada jugada tenga un toque más personal. No se trata solo de elegir cifras al azar, sino de seguir una corazonada, una fecha importante o algo que simplemente “te suena”. Esa mezcla entre números y creencias es lo que hace que cada jugada se sienta diferente.

A eso súmale que los premios pueden ser bastante llamativos. Existe la posibilidad de multiplicar la inversión hasta 42.000 veces, lo que hace que cada sorteo se viva con expectativa real. Y como todo se transmite en vivo por Canal 1, puedes ver cómo sale el resultado en tiempo real. Además, puedes jugar tanto en puntos físicos como online, lo que hace que el Astro Luna esté al alcance de todos.

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Cómo funciona la tabla de premios del Súper Astro Luna

El sistema de premios del Astro Luna funciona con multiplicadores, no con valores fijos. El premio más alto se logra cuando aciertas las cuatro cifras en orden exacto más el signo zodiacal, y ahí es donde se puede ganar hasta 42.000 veces lo invertido. Todo depende de qué tanto aciertes y cuánto decidiste jugar.

Pero también hay premios si no aciertas todo. Si le pegas a las tres últimas cifras y el signo, ganas 1.000 veces tu jugada y si aciertas las dos últimas cifras con el signo, recibes 100 veces lo jugado. Cada sorteo es independiente, sin fórmulas ni patrones, y se realiza bajo controles que garantizan que todos juegan en las mismas condiciones.