El posible aterrizaje de José Mourinho en el Real Madrid no solo agita el banquillo, también empieza a marcar el rumbo del mercado de fichajes. El técnico portugués ya habría trasladado una petición concreta: quiere a Vitinha como pieza central de su proyecto, en un movimiento que apunta a redefinir el mediocampo blanco.

Vitinha, la prioridad que marca el plan

La hoja de ruta de Mourinho es clara. Si asume el mando, su primera exigencia pasa por incorporar a Vitinha, actual mediocampista del PSG, a quien considera clave para equilibrar el equipo.

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El perfil del portugués encaja con lo que busca el entrenador:

Capacidad de organización y control del juego

Inteligencia táctica en fases defensivas

Ritmo y precisión en la circulación

Además, hay un factor de confianza. Mourinho apuesta por jugadores con mentalidad competitiva y conocimiento del fútbol de élite, y en ese contexto, Vitinha aparece como una apuesta segura.

Un fichaje condicionado por el PSG

El gran obstáculo no es menor. El PSG no contempla una salida sencilla del jugador, al que considera una pieza estructural de su proyecto.

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Las condiciones actuales de la operación son exigentes:

Tasación cercana a los 120 millones de euros

Rol consolidado dentro del equipo parisino

Resistencia del club a negociar a la baja

Este escenario complica seriamente cualquier intento del Real Madrid, que tendría que explorar fórmulas creativas para acercarse a esa cifra.

El cambio que busca Mourinho en el mediocampo

Más allá del nombre propio, la petición de Vitinha responde a una idea de juego. Mourinho quiere un mediocampo con mayor control, capaz de gestionar partidos cerrados y sostener el ritmo en escenarios de máxima exigencia.

En su visión, el portugués sería el nexo ideal entre defensa y ataque, aportando:

Equilibrio posicional

Salida limpia desde atrás

Capacidad para marcar el tempo del partido

Un cambio que apunta directamente a corregir uno de los puntos más debatidos en el equipo blanco.

Real Madrid y Mourinho: todo depende

La operación está atada a una decisión mayor: el futuro del entrenador. Mientras Florentino Pérez evalúa opciones, el nombre de Mourinho gana fuerza en el entorno del club.

Si se confirma su llegada:

Vitinha sería uno de los primeros objetivos

sería uno de los primeros objetivos El club debería decidir si asume una inversión de alto impacto

El mercado del Real Madrid tomaría una dirección clara

Por ahora, no hay negociación formal, pero el movimiento ya está en marcha. Y en un mercado donde las decisiones se encadenan, la figura de Vitinha empieza a perfilarse como el fichaje que podría marcar un nuevo ciclo en el Real Madrid.