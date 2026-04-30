Bogotá vuelve a poner en marcha una iniciativa que promete impacto directo en el bolsillo de miles de familias. A través de la Secretaría de Hábitat, se relanzó la convocatoria de Comunidades Energéticas, un programa que permitirá a hogares de bajos ingresos reducir de forma significativa el valor de su factura de energía durante varios años.

La apuesta combina ahorro económico con sostenibilidad, en un momento en el que la energía limpia gana protagonismo en las ciudades.

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Cómo funciona el programa que reduce la factura de energía

El proyecto contempla la instalación de sistemas solares en los Centros Felicidad (CEFE) de El Tunal y San Cristóbal, con capacidad para generar cerca de 100.000 kWh mensuales.

De esa producción:

El 90 % se distribuirá entre los hogares beneficiarios

se distribuirá entre los hogares beneficiarios El 10 % se destinará al funcionamiento de los centros

Esto permitirá cubrir aproximadamente el 60 % del consumo energético de cada familia vinculada, lo que se traduce en un alivio directo en la factura de energía.

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El objetivo es claro: reducir costos en hogares vulnerables mientras se impulsa la transición hacia fuentes sostenibles.

Quiénes pueden acceder a este beneficio

La convocatoria está dirigida a familias ubicadas en zonas específicas de la ciudad. Para participar, deben cumplir con los siguientes requisitos:

Residir en Usme, Tunjuelito, San Cristóbal, Sumapaz o Rafael Uribe Uribe

Pertenecer a estratos 1 o 2

Estar clasificados en Sisbén A, B o C

Tener cuenta activa de energía con Enel

Ser mayores de edad

Un punto clave es que no se exige ser propietario del inmueble, lo que amplía el acceso para más hogares.

Cómo inscribirse y asegurar uno de los cupos

El proceso de inscripción es completamente gratuito y se realiza de forma virtual. No requiere intermediarios ni pagos.

Registro en línea a través del portal habilitado

Cupos asignados por orden de inscripción

Convocatoria abierta hasta completar 2.000 hogares

El Distrito ha sido enfático en que este es el único canal oficial, por lo que recomienda evitar terceros que ofrezcan gestiones o cobros.

Un paso más hacia la transición energética en Bogotá

El avance del programa ya es visible. En el CEFE El Tunal, por ejemplo, se han instalado más de 1.500 paneles solares, lo que marca un progreso importante en la infraestructura necesaria para este modelo.

La iniciativa no solo busca reducir costos, sino también promover un cambio estructural en la forma en que se produce y consume la energía en la ciudad.

Un modelo que crece en el mundo y gana terreno

La transición energética se ha convertido en una prioridad global. Cada vez más países están apostando por sistemas basados en energías renovables, no solo por su impacto ambiental, sino también por su capacidad de generar ahorros a largo plazo.

Modelos como las comunidades energéticas ya se aplican en regiones de Europa y América Latina, donde han demostrado ser efectivos para reducir costos, democratizar el acceso a la energía y disminuir la dependencia de fuentes tradicionales.

En ese contexto, iniciativas como la de Bogotá reflejan una tendencia que va en aumento: usar la tecnología para aliviar el bolsillo de los ciudadanos mientras se protege el medio ambiente.