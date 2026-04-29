Cerro Porteño recibirá este miércoles en Asunción a su clásico rival en la Copa Libertadores, el Palmeiras brasileño, líder del Grupo F y actual subcampeón del torneo, en un duelo clave donde intentará aprovechar su localía para afianzarse en la competencia. Los dirigidos por el argentino Ariel Holan marchan terceros de la zona con tres puntos, los mismos que el peruano Sporting Cristal, que es escolta del Verdao, el líder con cuatro unidades, mientras que el colombiano Junior de Barranquilla es el colista.

Cerro vs Palmeiras: canales TV y señales abiertas Online

Horario:

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Colombia, Perú y Ecuador: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Argentina, Chile y Paraguay: 9:30 p.m.

Transmisión:

Televisión: ESPN 2

ESPN 2 Streaming: Disney +

Cerro Porteño: La fortaleza de la Nueva Olla a prueba

El conjunto paraguayo llega con la misión clara de hacerse fuerte en casa. Con 3 puntos en el grupo, el ‘Ciclón de Barrio Obrero’ sabe que este partido puede marcar su rumbo en la Libertadores. Sus números recientes en condición de local invitan al optimismo: ha ganado 5 de sus últimos 6 partidos en casa y mantiene una racha sólida en rendimiento general.

Aun así, el equipo de Ariel Holan suele apostar por planteamientos cautelosos en escenarios continentales. La tendencia de partidos cerrados es evidente, con marcadores cortos en la mayoría de sus presentaciones en la Nueva Olla. La idea será evitar espacios y controlar el ritmo ante un rival que castiga cada error.

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En ataque, las cartas principales serán Pablo Vegetti y Jonathan Torres, aunque el equipo llega condicionado por varias bajas importantes como Blas Riveros, Fabricio Domínguez, Gastón Giménez, Alan Soñora, Ignacio Aliseda y Cecilio Domínguez, lo que reduce variantes en un duelo de máxima exigencia.

Palmeiras: Un visitante que sabe golpear

El Palmeiras aterriza en Asunción con un presente sólido y números que respaldan su favoritismo. Líder del grupo y con una racha positiva, el equipo brasileño ha demostrado ser altamente efectivo, especialmente fuera de casa.

Los dirigidos por Abel Ferreira han ganado 7 de los últimos 8 enfrentamientos directos ante Cerro Porteño y acumulan cuatro victorias consecutivas en territorio paraguayo. Además, tienen la capacidad de adelantarse en el marcador con frecuencia, una virtud que puede ser determinante en este tipo de partidos cerrados.

El equipo llega impulsado por su triunfo reciente ante Sporting Cristal y su buen momento en el Brasileirão, donde lidera con autoridad. Aunque tendrá la baja sensible de Vitor Roque, mantiene piezas de jerarquía como José Manuel ‘Flaco’ López, Gustavo Gómez y Ramón Sosa, que sostienen su poder competitivo.

Un duelo clave en un grupo apretado

El cruce en Asunción se perfila como uno de los más determinantes de la jornada en la Copa Libertadores. Cerro Porteño necesita sumar para no ceder terreno en la lucha por la clasificación, mientras que Palmeiras buscará consolidarse en la cima y encaminar su paso a los octavos de final.

Con estilos distintos, uno más cauteloso y otro más vertical, el partido promete tensión, intensidad y detalles que pueden marcar la diferencia. En un grupo tan parejo, cada punto pesa, y este duelo puede empezar a definir el destino de ambos en el torneo continental.