Por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores, Estudiantes recibirá a Flamengo en un partido caliente. El Pincha viene de igualar sin goles ante Talleres por el Apertura y buscará pasar al Fla, que es el líder con 6 puntos y acumula siete victorias al hilo. Se volverán a ver las caras tras los cuartos de final de la edición pasada donde una dramática definición por penales le permitió a los cariocas llegar a semis.

Estudiantes de la Plata vs Flamengo: televisión y Streaming HOY EN VIVO

Colombia, Perú y Ecuador: 7:30 p.m. Televisión: ESPN 7 Streaming: Disney + Premium

7:30 p.m. Argentina, Chile y Paraguay: 9:30 p.m. Televisión: Fox Sports Streaming: Disney + Premium

9:30 p.m. Estados Unidos (E.T): 8:30 p.m. Televisión: beIN Sports y beIN Sports en Español Streaming: Fanatiz y FuboTV

8:30 p.m.

Estudiantes quiere la cima en casa

El conjunto platense afronta este duelo con la ilusión de adueñarse del liderato del grupo. Actualmente suma 4 puntos tras el empate ante Independiente Medellín y la victoria frente a Cusco, por lo que un triunfo lo dejaría en lo más alto de la tabla.

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El técnico Alexander Medina llega con confianza y con la mayoría de su plantel disponible, luego de rotar en el partido del fin de semana pensando exclusivamente en este compromiso. Las únicas bajas confirmadas son Santiago Arzamendia y José Sosa, mientras que Edwuin Cetré es duda hasta último momento.

En cuanto al funcionamiento, el equipo buscará imponer condiciones desde el arranque, apoyado en su gente y en un esquema que prioriza el equilibrio entre defensa y ataque. Nombres como Guido Carrillo, Tiago Palacios y Facundo Farías serán claves en ofensiva.

Flamengo llega en modo arrollador

El presente del Flamengo es simplemente espectacular. El equipo brasileño acumula siete victorias consecutivas y viene de golear 4-0 a Atlético Mineiro, mostrando un poder ofensivo demoledor y una estructura sólida en todas sus líneas.

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En la Libertadores, el Fla ha sido contundente: triunfo 2-0 ante Cusco y goleada 4-1 sobre Independiente Medellín. Con 6 puntos, una victoria en La Plata lo dejaría prácticamente clasificado a los octavos de final.

Leonardo Jardim repetiría la base del equipo que viene rindiendo a gran nivel, aunque no contará con Erick Pulgar y mantiene la duda sobre Lucas Paquetá. La gran figura es Pedro, máximo referente en ataque con 14 goles en la temporada, acompañado por el talento creativo de Giorgian De Arrascaeta.

Un duelo con historia reciente y cuentas pendientes

El cruce trae recuerdos frescos. En los cuartos de final de la edición 2025, Flamengo eliminó a Estudiantes en una serie muy pareja que se definió desde el punto penal. Aquella noche, Agustín Rossi fue figura y selló la clasificación del conjunto brasileño.

El historial favorece al Mengão, con 4 victorias, 4 empates y 2 triunfos del Pincha en 10 enfrentamientos. Sin embargo, el contexto actual invita a pensar en un partido cerrado, intenso y con detalles que pueden marcar la diferencia.

Estudiantes vs Flamengo: alineaciones probables

Estudiantes:

Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Gabriel Neves; Tiago Palacios, Facundo Farías; Guido Carrillo.

Entrenador: Alexander Medina.

CR Flamengo:

Agustín Rossi; Emerson Royal, Danilo, Vitão, Alex Sandro; Jorginho, Evertton Araujo; Samuel Lino, Giorgian De Arrascaeta, Bruno Henrique, Araújo.

Entrenador: Leonardo Jardim.