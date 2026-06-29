La búsqueda de arquero en Millonarios empieza a entregar resultados concretos. Después de varios días de negociaciones y de un tramo final que parecía complicarse por diferencias entre clubes, el experimentado guardameta Javier Burrai recibió autorización para viajar a Colombia y convertirse en nuevo jugador del conjunto Embajador.

El arquero de 35 años, que hasta hace pocas horas pertenecía a Sarmiento de Junín, presentará exámenes médicos en Bogotá y, de superarlos satisfactoriamente, firmará un contrato por año y medio con la institución azul.

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El acuerdo con Burrai ya estaba cerrado

La negociación entre Millonarios y el arquero argentino prácticamente estaba definida desde hace varias semanas.

De hecho, el entendimiento entre las partes nunca representó un problema. Burrai aceptó desde el primer momento la propuesta deportiva del cuadro capitalino y dejó clara su intención de iniciar una nueva etapa en el Fútbol Profesional Colombiano.

Sin embargo, faltaba resolver un aspecto importante entre clubes.

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El arquero todavía tenía contrato vigente con Sarmiento de Junín hasta diciembre de este año y era necesario alcanzar un acuerdo para su desvinculación anticipada. Durante varios días la operación se mantuvo estancada, no tanto por el monto económico, sino por la estructura y los mecanismos de pago que debían pactarse.

Finalmente, este domingo 28 de junio las partes lograron destrabar la situación.

Con las garantías correspondientes ya firmadas por Millonarios, el negocio quedó completamente encaminado y Burrai recibió los tiquetes aéreos para desplazarse a Bogotá.

El giro que cambió los planes de Millonarios

La llegada de Burrai también tiene detrás una historia particular.

Inicialmente, el gran objetivo del cuadro Embajador era el arquero argentino Tomás Marchiori. Las conversaciones avanzaron de manera positiva y existía acuerdo tanto deportivo como contractual para incorporarlo al proyecto.

Sin embargo, una serie de movimientos en el mercado terminó modificando por completo el panorama.

La transferencia de Álvaro Montero hacia Boca Juniors provocó que Vélez Sarsfield decidiera bloquear cualquier posibilidad de salida de Marchiori, quien continuará defendiendo el arco del conjunto de Liniers.

Ese escenario obligó a Millonarios a reactivar de inmediato el plan alternativo.

Y allí apareció nuevamente el nombre de Javier Burrai.

Lejos de incomodarse por la situación, el arquero mantuvo la misma postura desde el primer día. Cuando fue contactado nuevamente por la dirigencia azul, ratificó su deseo de vestir la camiseta embajadora y sostuvo el acuerdo que ya había alcanzado semanas atrás.

Un arquero de experiencia para el proyecto azul

En las oficinas de Millonarios existe satisfacción por el desenlace de la negociación.

Burrai llega con una amplia trayectoria internacional y con el respaldo de haber competido durante años en escenarios de alta exigencia. Además de su carrera en Argentina, el guardameta también desarrolló una etapa muy importante en Ecuador, país donde incluso alcanzó la nacionalidad y llegó a integrar la selección de ese país.

Dentro del club consideran que no solo aporta seguridad bajo los tres palos, sino también liderazgo, experiencia y capacidad para fortalecer el vestuario en una temporada que promete ser exigente.

Millonarios no se detiene: Joan Parra sigue en camino

La contratación de Burrai representa apenas una parte del plan que tiene la dirigencia para reforzar la portería.

Tras las salidas de Guillermo de Amores y Diego Novoa, el cuerpo técnico entendió que era indispensable incorporar dos arqueros al plantel.

Por eso, mientras se concreta oficialmente la llegada del experimentado argentino, las conversaciones por Joan Parra continúan avanzando.

El guardameta de Once Caldas ya tendría acuerdo con Millonarios, aunque todavía resta resolver su liberación definitiva. El conjunto bogotano presentó dos propuestas que fueron rechazadas por el equipo manizaleño, pero una tercera oferta cercana a los 1,3 millones de dólares aparece como la fórmula que podría destrabar la operación.

Así las cosas, Millonarios parece muy cerca de resolver una de las posiciones que más atención demandaba en este mercado. Javier Burrai ya prepara maletas rumbo a Bogotá y todo apunta a que será el primero de los nuevos guardianes del arco azul para el segundo semestre de 2026.