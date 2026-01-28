El mercado de fichajes empieza a ofrecer certezas y uno de los nombres que concentra mayor atención es el de Jarlan Barrera. Tras cerrar su ciclo con Independiente Medellín, el volante creativo atraviesa un momento determinante y todo apunta a que en los próximos días quedará definido su nuevo destino para la temporada 2026.

Con 30 años y el pase en su poder, el mediocampista analiza alternativas concretas luego de varias semanas marcadas por rumores. Hoy el escenario es distinto: hay propuestas formales y un objetivo claro en el horizonte, elegir el proyecto que le permita recuperar continuidad y protagonismo en cancha.

Las ofertas que analiza Jarlan Barrera

Con el panorama aclarado en Medellín, Jarlan Barrera pasó a evaluar su futuro inmediato. Su representante, Kormac Valdebenito, confirmó que existen tres propuestas concretas: dos del exterior y una del fútbol colombiano.

Sobre el estado de las negociaciones, explicó: “Estamos con dos propuestas efectivas del extranjero, pero con el tema Jarlan, como con el tema Yeison, a mí muchas veces no me gusta tomar decisiones con clubes porque no todos lo van a hacer jugar”.

Según informó el periodista Mariano Olsen, las opciones internacionales corresponden al Nantong Zhiyun, de la Segunda División de China, y al Al-Ittihad de Libia, mientras que en Colombia aparece el Deportivo Pereira como alternativa.

El factor que definirá su próximo destino

Más allá del aspecto económico, el entorno del jugador prioriza el rol deportivo dentro del proyecto. La decisión no pasa solo por firmar un contrato, sino por encontrar un cuerpo técnico que confíe plenamente en sus condiciones.

En ese sentido, Valdebenito fue enfático al señalar el criterio que inclinará la balanza: “Muchas veces hay que acomodarse al sistema y al técnico que realmente crea en la parte del juego en la cancha. Hay una propuesta también de un equipo colombiano y ya la otra semana estamos definiendo hacia dónde podemos ir”.

Una decisión clave para relanzar su carrera en 2026

Con experiencia, recorrido y aún margen competitivo, Jarlan Barrera sabe que la elección del próximo club marcará el rumbo de su etapa siguiente como profesional. Continuidad, confianza y protagonismo aparecen como ejes centrales de una decisión que ya entró en su fase final.

Si no surge ningún contratiempo, el volante creativo resolverá su futuro en cuestión de días, cerrando uno de los movimientos más seguidos de este mercado y dando inicio a un nuevo desafío para el 2026.

El cierre de ciclo de Jarlan Barrera en el DIM

La salida de Jarlan Barrera del DIM generó múltiples reacciones entre los hinchas del ‘Poderoso’, especialmente por tratarse de un jugador con talento probado en el FPC. Aunque tuvo participación en distintos tramos, su vínculo contractual llegó a su fin y no hubo avances para una renovación.

Desde la dirigencia del club explicaron que la decisión respondió a una evaluación deportiva y estratégica. En el programa Medio Tiempo de Win Sports, el gerente deportivo Federico Spada fue claro al abordar el tema y confirmó que se trató de una determinación consensuada internamente.

La decisión dirigencial y el nuevo rumbo del Medellín

Spada detalló que la salida del volante fue analizada a nivel institucional y respondió al armado del plantel para la nueva temporada. “Lo de Jarlan lo hablamos en la junta y tomamos la decisión”, afirmó el directivo, dejando en claro que el club priorizó otro perfil para esa posición.

En ese contexto, Independiente Medellín optó por reforzarse con Daniel Cataño, quien encajaba mejor en la idea deportiva. Spada recordó además que Barrera había llegado inicialmente a préstamo por seis meses, con opción de ampliarlo por un año más, posibilidad que finalmente no se ejecutó tras la reestructuración de prioridades. Sobre la elección, agregó que Cataño “es un hincha del club y quería volver a su casa”, un factor que terminó siendo determinante.