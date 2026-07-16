El nombre de Eduard Bello vuelve a tomar fuerza en el mercado de fichajes del fútbol colombiano. En los últimos días, Deportivo Cali dio pasos importantes para intentar incorporar al extremo venezolano y las conversaciones avanzan en un ambiente favorable, con disposición tanto del club como del futbolista para encontrar un acuerdo que beneficie a todas las partes.

Aun así, la operación todavía no puede darse por cerrada. Antes de pensar en su llegada al conjunto azucarero, es indispensable definir el futuro inmediato del atacante en Atlético Nacional, institución con la que mantiene un vínculo vigente y donde el nuevo cuerpo técnico tendrá la última palabra sobre su continuidad.

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Atlético Nacional revisa el caso de Eduard Bello

La etapa de Eduard Bello en Atlético Nacional podría estar acercándose a su desenlace. El venezolano arribó a Medellín a comienzos de este año con la expectativa de convertirse en una pieza importante del ataque, pero el balance interno del primer semestre no terminó siendo el esperado.

Al atacante todavía le restan cerca de cinco meses del préstamo que lo mantiene en el club antioqueño, por lo que una salida antes del vencimiento del acuerdo aparece como un escenario completamente posible.

Desde la dirigencia ya dejaron claro que cualquier decisión dependerá exclusivamente de la evaluación deportiva del nuevo entrenador.

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El gerente deportivo, Víctor Hugo Marulanda, explicó que será Lucas González Vélez quien determine cuáles jugadores harán parte del proyecto que comenzará a consolidarse durante el segundo semestre.

Lucas González será quien defina el panorama

El nuevo entrenador apenas acumula algunos días de trabajo al frente del plantel profesional y considera prematuro emitir conclusiones definitivas sobre varios integrantes de la nómina.

Por esa razón, solicitó un margen adicional para observar con detenimiento el rendimiento de cada futbolista antes de comunicar las decisiones finales.

Si después de ese análisis concluye que Bello no tendrá un papel relevante dentro de su idea de juego, Nacional está dispuesto a facilitar una salida anticipada.

Detrás de esa posibilidad existen varios factores importantes:

Se liberaría un cupo de jugador extranjero.

La institución reduciría su carga salarial.

Bello figura entre los contratos de mayor valor dentro del plantel.

El préstamo tiene un tiempo de vigencia relativamente corto.

Todo esto hace que el club vea con buenos ojos una solución consensuada si el cuerpo técnico considera que el jugador no encaja en la planificación deportiva.

El futbolista también contempla un cambio de rumbo

Mientras Nacional termina su evaluación, el propio Eduard Bello ya manifestó internamente que está abierto a iniciar una nueva etapa.

El extremo entiende que necesita recuperar continuidad y protagonismo, algo que no logró consolidar durante su paso por el cuadro Verdolaga.

Esa postura coincide con el interés que desde hace varias semanas viene mostrando Deportivo Cali, donde existe un convencimiento importante sobre las condiciones deportivas del venezolano.

Rafael Dudamel impulsa personalmente la operación

Uno de los grandes argumentos que acercan a Bello al conjunto azucarero tiene nombre propio: Rafael Dudamel.

El entrenador conoce perfectamente al atacante y considera que puede convertirse en una pieza importante dentro del funcionamiento ofensivo que pretende construir.

Además de valorar su velocidad y capacidad para jugar por diferentes sectores del ataque, Dudamel entiende que el futbolista todavía tiene margen para recuperar el nivel que mostró en temporadas anteriores.

Durante las conversaciones sostenidas entre ambos, el técnico venezolano le transmitió plena confianza y dejó clara la importancia que tendría dentro del proyecto.

Incluso, una frase pronunciada por Dudamel terminó reforzando el interés del jugador por esta posibilidad.

«No te puedes ir de Colombia sin mostrar lo mejor de tu fútbol».

Ese respaldo terminó fortaleciendo la disposición del extremo para analizar seriamente la propuesta del club vallecaucano.

Cali ya inició contactos directos con el entorno del jugador

Después del acercamiento entre entrenador y futbolista, la dirigencia del Deportivo Cali avanzó hacia una fase más concreta de la negociación.

En las conversaciones se revisaron diferentes alternativas para estructurar una eventual incorporación.

Existe además un aspecto contractual que favorece el desarrollo del negocio: los derechos deportivos del atacante pertenecen a Barcelona de Guayaquil, entidad que posteriormente lo cedió a préstamo a Atlético Nacional.

Desde Ecuador no existe una intención marcada de reincorporarlo una vez finalice su etapa en Medellín, situación que abre la puerta para construir una nueva negociación si Nacional decide terminar anticipadamente el préstamo.

Por su parte, Bello ya expresó que no tendría inconveniente en convertirse en jugador del Deportivo Cali si logra resolver primero su salida del cuadro antioqueño.

El aspecto económico sigue siendo el principal obstáculo

Aunque el interés mutuo es evidente, todavía queda un punto importante por resolver.

El salario que actualmente percibe el futbolista en Atlético Nacional está por encima de la capacidad económica que hoy puede asumir el Deportivo Cali.

Esa diferencia mantiene abierta la negociación y obliga a las partes a seguir buscando fórmulas que permitan acercar posiciones.

Sin embargo, el ambiente continúa siendo favorable. Ni el club ni el jugador consideran que las conversaciones estén estancadas y ambos mantienen la intención de seguir negociando durante los próximos días.

Los próximos días serán determinantes

El caso de Eduard Bello entra ahora en un momento decisivo. El primer paso será conocer la evaluación definitiva de Lucas González Vélez, quien deberá establecer si el atacante continuará formando parte del proyecto deportivo de Atlético Nacional.

Si el entrenador autoriza su salida, el siguiente desafío consistirá en cerrar el acuerdo económico con Deportivo Cali, un aspecto que todavía requiere ajustes para satisfacer a todas las partes.

Lo cierto es que el panorama cambió de manera considerable frente a semanas anteriores. Hoy existe disposición desde Medellín, interés real desde Cali y un futbolista que también ve con buenos ojos iniciar una nueva etapa. Con ese escenario, la próxima semana podría marcar el rumbo definitivo de una negociación que sigue avanzando y que mantiene abiertas las expectativas en el mercado colombiano.