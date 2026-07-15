La dolorosa derrota de Inglaterra ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026 dejó múltiples interrogantes sobre el planteamiento adoptado por Thomas Tuchel en los minutos finales. Sin embargo, el seleccionador inglés fue contundente al analizar el partido: no se arrepiente de las decisiones que tomó y considera que su equipo estuvo muy cerca de alcanzar la final.

Pese a que los ingleses dejaron escapar la ventaja en los instantes decisivos y terminaron cayendo por 1-2, el entrenador defendió tanto el rendimiento de sus jugadores como las modificaciones tácticas que realizó durante el encuentro.

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“No me arrepiento de nada”

Tuchel rechazó las críticas que apuntan a que Inglaterra se volvió excesivamente conservadora después de abrir el marcador y aseguró que volvería a tomar decisiones similares dadas las circunstancias del partido.

“No me arrepiento de nada. El equipo lo dio todo y estuvimos muy, muy cerca”.

El técnico incluso calificó la actuación como una de las mejores de su ciclo al frente de la selección inglesa.

“Creo que merecíamos ir ganando uno a cero. Jugamos uno de nuestros mejores partidos, tal vez el mejor dadas las circunstancias. El equipo estuvo de diez. No pudimos cerrarlo”.

La autocrítica por un equipo que retrocedió demasiado

Aunque respaldó sus decisiones, Tuchel reconoció que Inglaterra perdió protagonismo después de ponerse en ventaja y permitió que Argentina creciera en el partido.

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“Estamos decepcionados. Estuvimos muy cerca, pero nos volvimos demasiado pasivos después de marcar”.

El seleccionador admitió que la Albiceleste encontró espacios para instalarse en campo rival y generar un volumen ofensivo que terminó inclinando la balanza.

“Concedimos muchas ocasiones y no pudimos revertir la posesión del balón”.

Según su análisis, el principal problema fue la incapacidad para recuperar el control una vez que Argentina comenzó a dominar territorialmente.

“A partir de ahí, nos limitamos a conceder muchísimos centros, ocasiones y tiros”.

Las razones detrás de los cambios defensivos

Uno de los aspectos más debatidos tras el encuentro fue la decisión de reforzar la defensa cuando Inglaterra tenía ventaja en el marcador.

Tuchel explicó que la modificación respondió a la necesidad de corregir problemas estructurales que estaban apareciendo sobre el terreno de juego.

“Solo intentábamos ayudar a los jugadores”.

El técnico justificó el paso a una línea de cinco defensores como una respuesta a la presión constante ejercida por Argentina.

“Decidimos pasar a una línea de cinco atrás porque las líneas estaban demasiado separadas”.

Además, reconoció que la superioridad argentina en el juego aéreo fue un factor determinante.

“Ellos ganaban todos los balones de cabeza, no paraban de colgar centros una y otra vez”.

El entrenador asume la responsabilidad

A pesar de defender sus decisiones, Tuchel dejó claro que no pretende eludir responsabilidades por el desenlace del partido.

“Por supuesto, la responsabilidad es del entrenador”.

El alemán considera que las críticas forman parte natural del cargo cuando los resultados no acompañan.

“Si las cosas no salen bien, es fácil decir que fue un error”.

Inglaterra ya piensa en el futuro

Más allá de la decepción por quedar fuera de la final, Tuchel destacó el esfuerzo realizado por sus jugadores durante un torneo marcado por los viajes constantes, los cambios climáticos y las exigencias físicas.

El entrenador valoró especialmente la capacidad de adaptación de un grupo que tuvo que competir en distintos países y condiciones muy diferentes.

Un tercer puesto que nadie quería disputar

Inglaterra todavía deberá afrontar el partido por el tercer lugar frente a Francia, un encuentro que, según reconoció el propio Tuchel, resulta difícil de gestionar emocionalmente.

“Ninguno de nuestros jugadores, ni de los franceses, quiere jugar este partido de consolación”.

Aun así, aseguró que el equipo afrontará el compromiso con profesionalismo.

“Tendremos un día menos para recuperarnos, pero lo afrontaremos con total profesionalidad”.

La mirada puesta en la Eurocopa 2028

Aunque el golpe mundialista sigue fresco, Tuchel confirmó que no contempla abandonar el cargo y que mantiene intacto su compromiso con el proyecto inglés.

“Seguiremos adelante con nuestro contrato hasta la Eurocopa en casa”.

El seleccionador admitió que todavía es difícil pensar en el largo plazo después de una eliminación tan dolorosa, pero aseguró que ya observa con ilusión el próximo gran objetivo.

“Tengo muchas ganas de afrontarlo, aunque ahora mismo sea difícil mirar tan adelante”.

La derrota ante Argentina cerró el sueño mundialista de Inglaterra, pero no cambió la hoja de ruta de Thomas Tuchel, quien insiste en que el camino elegido sigue siendo el correcto pese a la amarga despedida de la final.