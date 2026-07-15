La clasificación de Argentina a una nueva final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más emotivas del torneo. Apenas terminó la remontada sobre Inglaterra, sellada con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los minutos finales, Lionel Sebastián Scaloni no pudo contener las lágrimas y expresó toda la admiración que siente por un grupo que vuelve a desafiar los límites.

El seleccionador argentino, visiblemente conmovido al borde del campo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, destacó la capacidad de reacción de sus futbolistas y el espíritu competitivo que ha caracterizado a la Albiceleste durante los últimos años.

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Un grupo que sigue sorprendiendo a su entrenador

Scaloni reconoció que, pese a haber vivido conquistas históricas junto a esta generación, el equipo continúa encontrando formas de emocionarlo.

“Este grupo no deja de sorprenderme”.

El técnico aseguró que resulta complicado explicar con palabras lo que transmiten sus jugadores cuando la situación parece estar en contra.

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“Lo que demuestran estos jugadores es increíble. Después de esto es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran en la cancha”.

La remontada frente a Inglaterra se convirtió en un nuevo ejemplo de la fortaleza mental de una selección que se niega a rendirse incluso en los escenarios más complejos.

«SOMOS ÚNICOS, SOMOS ÚNICOS Y NO ES ARROGANCIA, ESTA GENTE HOY NOS LLEVÓ A GANAR EL PARTIDO» SCALONI, RENDIDO ANTE LA HINCHADA ARGENTINA ⚽ #ESPNMundial

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“Somos únicos, y no es arrogancia”

En medio de la emoción, Scaloni dejó una frase que rápidamente se convirtió en una de las más recordadas de la noche.

“Somos únicos, y no es arrogancia”.

Lejos de cualquier tono de superioridad, el seleccionador quiso resaltar la identidad competitiva que distingue al grupo.

Para el entrenador, la camiseta de Argentina exige una actitud permanente de entrega y sacrificio.

“La camiseta lo amerita: dar todo hasta el final, no guardarse nada. Han demostrado una vez más que lo sienten como nadie”.

El reconocimiento a los aficionados argentinos

Scaloni también tuvo palabras de agradecimiento para los miles de hinchas que acompañaron al equipo en Atlanta y que empujaron a la Albiceleste durante los momentos más difíciles del partido.

“Esta gente nos llevó a ganar el partido”.

El seleccionador destacó la conexión especial que existe entre el equipo y los aficionados, una relación que ha sido clave durante el recorrido mundialista.

“Estamos agradecidos a la gente que nos acompañó”.

Argentina se agranda cuando aparece la adversidad

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Scaloni profundizó en una idea que ha acompañado a esta selección desde hace años: la capacidad de crecer en los momentos de máxima dificultad.

“Este equipo cuando mejor juega es cuando está en dificultad”.

El entrenador explicó que sus futbolistas tienen una reacción especial cuando perciben que el rival comienza a mostrar señales de fragilidad.

“Cuando estamos en dificultad y el rival duda un poquito, ahí vemos sangre y vamos hasta donde sea”.

Mucho más que táctica y estrategia

Para Scaloni, la victoria sobre Inglaterra fue la demostración perfecta de que el fútbol no se limita a conceptos tácticos o planteamientos estratégicos.

“El fútbol no es solo la táctica, la estrategia o jugar lindo”.

El técnico considera que la esencia del deporte quedó reflejada en la manera en que Argentina afrontó los momentos decisivos de la semifinal.

“El fútbol es todo lo que se resumió en esos últimos cuarenta minutos”.

Y recordó que, además de atacar y remontar, el equipo también supo resistir cuando fue necesario.

“Cuando hubo que atrincherarse, también lo hicimos al final”.

Una final soñada contra España

La victoria sobre Inglaterra instaló a Argentina en una nueva final mundialista, donde se medirá el próximo domingo a España en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

Será un enfrentamiento entre dos de las selecciones más dominantes de los últimos años y una final que muchos esperaban desde que la Finalissima programada meses atrás quedó suspendida.

Ahora, la Albiceleste buscará defender la corona conquistada en Catar 2022 frente a una España que llega en pleno crecimiento. Y lo hará respaldada por una generación que, en palabras de su propio entrenador, sigue encontrando formas de demostrar que es diferente.