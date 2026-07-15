Argentina volvió a demostrar que nunca baja los brazos. Cuando la eliminación parecía inevitable, la vigente campeona del mundo reaccionó con una remontada memorable frente a Inglaterra y aseguró su clasificación a la gran final del Mundial 2026. Los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, este último tras una brillante asistencia de Lionel Messi, mantuvieron viva la ilusión de la Albiceleste, que ahora buscará defender su corona frente a España.

El equipo de Lionel Scaloni disputará así su segunda final mundialista consecutiva y tendrá la oportunidad de conquistar la cuarta estrella de su historia en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de los últimos años.

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Inglaterra golpeó cuando mejor estaba Argentina

Desde el pitazo inicial quedó claro que sería un partido intenso. La presión, los choques y la disputa constante del balón marcaron una semifinal cargada de tensión entre dos selecciones acostumbradas a competir al máximo nivel.

Argentina intentó asumir el protagonismo con el balón, mientras Lionel Messi buscaba generar ventajas entre líneas. Inglaterra respondió con un planteamiento sólido, cerrando espacios y apostando por las transiciones rápidas.

La igualdad se mantuvo durante toda la primera parte, con pocas ocasiones claras y mucho desgaste físico en el mediocampo.

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Tras el descanso, cuando la Albiceleste parecía controlar mejor el desarrollo, llegó el golpe inglés. Una rápida acción iniciada por Jude Bellingham terminó con un centro de Morgan Rogers que Anthony Gordon transformó en el 1-0, silenciando por unos instantes a la afición argentina presente en Atlanta.

Messi lideró la reacción de la Albiceleste

Con el marcador en contra, Argentina adelantó líneas y comenzó a instalarse en campo rival. Todas las acciones ofensivas pasaron por los pies de Messi, que volvió a asumir la responsabilidad en el momento más delicado.

La igualdad estuvo muy cerca con un cabezazo de Nico González que obligó a una enorme intervención de Jordan Pickford. Poco después, Alexis Mac Allister estrelló otro remate en el poste, reflejando que el empate era cuestión de tiempo.

Inglaterra resistía, pero empezaba a retroceder cada vez más cerca de su propia área.

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Enzo y Lautaro firmaron otra remontada inolvidable

Cuando el reloj parecía convertirse en el peor enemigo argentino, apareció Enzo Fernández con un potente remate desde media distancia que dejó sin opciones a Pickford y devolvió la esperanza a la Albiceleste.

El impacto anímico fue inmediato. Inglaterra sintió el golpe y perdió el control del encuentro, mientras Argentina se lanzó decididamente en busca de la clasificación.

Ya en el tiempo de reposición llegó la jugada definitiva. Lionel Messi, con una asistencia de enorme calidad utilizando su pierna derecha, encontró a Lautaro Martínez, quien apareció dentro del área para conectar un certero cabezazo y sellar una remontada espectacular que desató la locura en el Mercedes-Benz Stadium.

¡¡¡LAUTORO!!! ¡¡¡GOLAZO AGÓNICO DE CABEZA DE LAUTARO MARTÍNEZ PARA EL 2-1 DE ARGENTINA VS. INGLATERRA!!! ⚽ #ESPNMundial

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Se viene una final soñada ante España

El triunfo confirmó el enorme carácter competitivo del conjunto de Scaloni, que volvió a levantarse cuando todo parecía perdido y ratificó por qué sigue siendo uno de los equipos más fuertes del torneo.

Ahora, Argentina tendrá por delante un desafío de máxima exigencia frente a España, campeona de Europa y también protagonista de un brillante Mundial. El choque definirá al nuevo campeón del mundo y enfrentará a dos selecciones que llegan en un extraordinario momento futbolístico.

La Albiceleste buscará defender con éxito el título conquistado cuatro años atrás y sumar la cuarta estrella de su historia.

Ficha técnica

1. Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James (Dan Burn, m.72), John Stones (Ivan Toney, m.96), Marc Guéhi, Djed Spence (Marcus Rashford, m.96); Declan Rice (Nico O’Reilly), Elliot Anderson; Jude Bellingham, Morgan Rogers, Anthony Gordon (Ezri Konsa, m.71); Harry Kane.

2. Argentina: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico (Lautaro Martínez, m.81), Lisandro Martínez (Nicolás Otamendi, m.72), Cristian Romero, Nahuel Molina (Gonzalo Montiel, m.72); Giuliano Simeone (Rodrigo De Paul, m.72), Enzo Fernández, Leandro Paredes (Nico González, m.65), Alexis Mac Allister; Julián Álvarez y Lionel Messi.

Goles: 1-0, m.56: Anthony Gordon. 1-1, m.85: Enzo Fernández. 1-2, m.93: Lautaro Martínez.

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos). Amonestó a Elliot Anderson por Inglaterra; y a Lisandro Martínez, Cristian Romero y Rodrigo De Paul por Argentina.

Incidencias: Partido correspondiente a las semifinales del Mundial 2026, disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta ante 68.239 espectadores.