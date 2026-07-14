España escribió una de las páginas más memorables de su historia reciente al derrotar con autoridad a Francia y clasificarse para la gran final del Mundial 2026. El equipo de Luis de la Fuente ofreció una exhibición táctica y colectiva para imponerse con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, dejando sin respuestas a una selección francesa que llegaba como la principal candidata al título.

La Roja disputará ahora la segunda final mundialista de su historia y esperará al vencedor del duelo entre Argentina e Inglaterra, con la ilusión de conquistar una segunda estrella.

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Oyarzabal abrió el camino tras una jugada de Lamine Yamal

Durante buena parte del primer tiempo el partido fue una batalla táctica, con ambos equipos evitando cualquier error que pudiera inclinar la balanza.

La primera gran acción llegó gracias a Lamine Yamal, que atacó con inteligencia un balón dentro del área y provocó la falta de Lucas Digne. El árbitro no dudó en señalar el penalti y Mikel Oyarzabal, especialista desde los once metros, transformó la oportunidad en el 0-1.

El gol cambió completamente el panorama. España manejó el balón con criterio, cerró los espacios y neutralizó por completo el potencial ofensivo francés.

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Ni Mbappé, ni Dembélé, ni Olise lograron encontrar soluciones ante un bloque español ordenado, solidario y muy sólido en todas sus líneas.

¡¡OYARZABAL SACÓ UN TREMENDO ZURDAZO Y MARCÓ EL 1-0 DE ESPAÑA ANTE FRANCIA EN LA SEMIFINAL!! ⚽ #ESPNMundial

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Pedro Porro sentenció una actuación impecable

Francia intentó reaccionar tras el descanso con modificaciones desde el banquillo, pero nunca encontró respuestas futbolísticas.

En cambio, España volvió a golpear cuando mejor controlaba el partido. Una brillante combinación entre Dani Olmo y Pedro Porro terminó con el lateral definiendo con enorme calidad ante Mike Maignan para ampliar la ventaja y dejar el partido prácticamente sentenciado.

El segundo tanto terminó de desactivar cualquier intento de reacción francesa y reforzó la confianza de un equipo que volvió a demostrar una extraordinaria madurez competitiva.

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Una final histórica espera a La Roja

Los minutos finales fueron una celebración anticipada para el conjunto español. Luis de la Fuente administró esfuerzos, repartió minutos entre varios futbolistas y permitió que toda la plantilla participara del momento más importante del campeonato.

Francia apenas generó una ocasión clara, desperdiciada por Désiré Doué, mientras que la frustración se apoderó de Mbappé, quien terminó protagonizando una acción antideportiva sobre Unai Simón.

Con autoridad, personalidad y un funcionamiento colectivo que sigue creciendo partido tras partido, España eliminó al rival que muchos señalaban como favorito y se instaló en la gran final del Mundial 2026, donde buscará conquistar la segunda Copa del Mundo de su historia.

España confirmó que tiene una nueva generación dorada

El escenario era el ideal para medir la verdadera dimensión del equipo español. Del otro lado aparecía una Francia repleta de figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise, pero el conjunto español respondió con personalidad desde el primer minuto.

Bajo la mirada de varios campeones del mundo de Sudáfrica 2010, entre ellos Iker Casillas, Carles Puyol, Sergio Ramos y Xavi Hernández, la nueva generación española demostró que está preparada para escribir su propia historia.

El trabajo colectivo volvió a imponerse sobre las individualidades y confirmó el enorme crecimiento que ha experimentado el equipo a lo largo del torneo.

Ficha técnica

0. Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba (Lacroix, m.30), Lucas Digne (Theo Hernández, m.72); Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot (Manu Koné, m.46); Ousmane Dembélé, Michael Olise (Rayan Cherki, m.72), Bradley Barcola (Désiré Doué, m.56); Kylian Mbappé.

Seleccionador: Didier Deschamps.

2. España: Unai Simón; Pedro Porro (Marcos Llorente, m.84), Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz (Pedri, m.78), Dani Olmo (Mikel Merino, m.78); Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal (Ferran Torres, m.74) y Álex Baena (Nico Williams, m.84).

Seleccionador: Luis de la Fuente.

Goles: 0-1, m.22: Mikel Oyarzabal (penalti). 0-2, m.58: Pedro Porro.

Árbitro: Iván Barton (El Salvador). Amonestó a Adrien Rabiot y Kylian Mbappé por Francia, y a Marc Cucurella por España.

Incidencias: Partido correspondiente a las semifinales del Mundial 2026, disputado en el estadio AT&T de Arlington ante 70.176 espectadores. Antes del inicio se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del atentado de Niza, al cumplirse diez años del ataque, y del ex emir de Catar, Hamad bin Khalifa Al Thani.