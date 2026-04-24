Independiente Santa Fe acelera en la recta final de la Liga BetPlay, con la mira puesta en asegurar su lugar entre los ocho clasificados. El equipo cardenal ha levantado su nivel en el momento justo y hoy depende de sí mismo para sellar el objetivo en la última jornada. En ese repunte hay un nombre que empieza a marcar diferencias de manera evidente: Franco Fagúndez.

El atacante uruguayo, que llegó a finales de enero, tuvo un arranque prometedor, luego sufrió una lesión que frenó su ritmo y ahora, en el cierre del semestre, ha regresado en gran forma para convertirse en una pieza determinante dentro del esquema ofensivo.

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Un rendimiento que marca diferencias en el momento clave

El impacto de Franco Fagúndez no se limita únicamente a los números, aunque estos también respaldan su buen momento. En el reciente triunfo ante Deportivo Pasto, el uruguayo firmó una auténtica obra de arte: control, perfilación y un elegante remate que terminó incrustado en el ángulo del arco defendido por Geovanni Banguera.

A esto se suma su aporte en el compromiso anterior frente a Cúcuta Deportivo, donde registró gol y asistencia. En total, el atacante acumula:

3 goles

2 asistencias

10 partidos disputados

Más allá de las estadísticas, lo que realmente destaca es su influencia en el juego: cada vez que entra en contacto con el balón, Santa Fe gana claridad y profundidad. Su capacidad para asociarse y progresar con criterio le ha dado al equipo un salto de calidad en ataque.

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¿Comprarlo? debate instalado

En medio del entusiasmo por su rendimiento, también surgió una preocupación clara dentro de la hinchada cardenal: el futuro del jugador.

Actualmente, Fagúndez se encuentra en Independiente Santa Fe en condición de préstamo hasta el 31 de diciembre, y su pase pertenece a Santos Laguna de México. Hasta ahora, el club bogotano no ha cerrado una opción de compra formal, lo que enciende las alarmas en el entorno.

Desde distintos sectores cercanos al equipo ya se plantea una postura firme: si el club proyecta construir un equipo competitivo a futuro, el uruguayo debería ser una pieza central en ese proceso.

Fagúndez: la cifra que empieza a tomar fuerza

Las señales del mercado ya empiezan a ponerle números concretos a la operación. De acuerdo con la información que circula en el entorno del fútbol colombiano, la cifra para adquirir los derechos del jugador estaría por encima del millón de dólares.

Un monto importante para las finanzas de Santa Fe, pero que muchos consideran una inversión justificada por el impacto deportivo que ya ha demostrado el futbolista en poco tiempo.

La alternativa que también se analiza es negociar un porcentaje del pase, lo que permitiría al club asegurar parte de sus derechos sin asumir el costo total de la operación.

El deseo del jugador: un factor que pesa

Si hay un elemento que puede inclinar la balanza en esta historia es la postura del propio jugador. Franco Fagúndez no ocultó su intención de quedarse en Bogotá y dejó declaraciones que refuerzan esa posibilidad:

«Me quedaría acá muchos años; estoy feliz en Santa Fe y en Bogotá».

Pero no se detuvo ahí. En un mensaje que también marca distancia con su pasado reciente, agregó:

«Donde estaba el año pasado no la pasé nada bien, y le agradezco mucho al profe haberme traído acá».

Estas palabras tienen un peso especial, especialmente porque el actual técnico de Santa Fe, Pablo Repetto, conoce muy bien al jugador tras haberlo dirigido previamente tanto en Nacional de Montevideo como en el propio Santos Laguna.

Una decisión que marcará el proyecto deportivo

El caso de Franco Fagúndez pone a Independiente Santa Fe frente a una decisión estratégica. El jugador ha demostrado en pocos partidos que puede ser diferencial, la hinchada respalda su continuidad y él mismo ha manifestado su deseo de quedarse.

Ahora, la responsabilidad recae en la dirigencia: evaluar el esfuerzo económico, definir la fórmula de negociación y decidir si apuesta por consolidar a una de las piezas más interesantes de su presente.

Mientras tanto, el equipo se juega la clasificación en la Liga BetPlay, con un Fagúndez encendido que no solo ilusiona en el corto plazo, sino que empieza a perfilarse como una ficha clave para el futuro del club.