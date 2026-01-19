La Liga BetPlay continúa su jornada inaugural con un partido cargado de simbolismo e historia. Cúcuta Deportivo vuelve a la máxima categoría del fútbol colombiano y lo hace como local frente a Once Caldas, en el marco de la Fecha 1 del campeonato 2026-1.

El encuentro se disputará hoy, lunes 19 de enero de 2026, desde las 4:00 p.m. (hora de Colombia) en el Estadio General Santander. A continuación, todos los detalles sobre dónde ver el partido en TV y online, el equipo arbitral y las principales noticias de ambos clubes para este debut liguero.

Dónde ver Cúcuta vs Once Caldas en TV y online

El partido tendrá transmisión exclusiva a través de los canales oficiales del fútbol profesional colombiano:

TV: Win Sports y Win+ Fútbol

Win Sports y Win+ Fútbol Streaming: Win Play

No habrá señal habilitada en otros operadores ni plataformas digitales diferentes a las mencionadas.

Estadio y horario del partido de Cúcuta Deportivo en la Liga BetPlay

El duelo se jugará en el Estadio General Santander, escenario emblemático del fútbol del oriente colombiano. Con una afición históricamente intensa, el regreso de Cúcuta Deportivo a Primera División convierte este partido en una cita especial para la ciudad. El horario de las 4:00 p.m. marca el inicio oficial del camino del equipo motilón en su retorno a la Liga BetPlay.

Árbitro del partido y equipo VAR en el General Santander

La Comisión Arbitral designó a Luis Matorel (Bolívar) como juez central del compromiso. El equipo arbitral estará conformado por:

Asistente 1: Yohan Peña (Tolima)

Yohan Peña (Tolima) Asistente 2: Edgar Estrada (Antioquia)

Edgar Estrada (Antioquia) VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá)

Cúcuta Deportivo: regreso a la Liga BetPlay tras el ascenso

El partido marca el regreso oficial de Cúcuta Deportivo a la Liga BetPlay, luego del ascenso conseguido a finales de 2025. El equipo será dirigido por Nelson Florez, quien lidera un proyecto que combina continuidad y refuerzos puntuales para afrontar el desafío de la categoría.

Para el debut, el club convocó a varios de sus nuevos fichajes, entre ellos Federico Abadía, Jhon Quiñones, Brayan Montaño, Víctor Mejía y Léider Berdugo, incorporaciones pensadas para elevar el nivel competitivo. A esta base se suman nombres clave del ascenso como Mauricio Duarte, Lucas Ríos, Jaime Peralta y Jhonathan Agudelo, referentes que aportan experiencia, identidad y liderazgo al plantel.

Once Caldas y la continuidad del proceso con Hernán Darío Herrera

El Once Caldas llega a Cúcuta con la continuidad de su proceso deportivo, encabezado por el entrenador Hernan Dario Herrera. El conjunto de Manizales apuesta por la estabilidad en el banquillo y una idea de juego ya consolidada, con el objetivo de arrancar el semestre sumando fuera de casa.

Para este inicio de temporada, el equipo contará con uno de sus refuerzos para el año, Jaime Alvarado, quien integra la convocatoria para el partido en el General Santander y se perfila como una de las novedades en el once visitante.

Ficha del partido: Cúcuta vs Once Caldas

Competición: Liga BetPlay 2026-1 – Fecha 1

Liga BetPlay 2026-1 – Fecha 1 Fecha: Lunes 19 de enero de 2026

Lunes 19 de enero de 2026 Hora: 4:00 p. m. (Colombia)

4:00 p. m. (Colombia) Estadio: General Santander (Cúcuta)

General Santander (Cúcuta) TV: Win Sports y Win+ Fútbol

Win Sports y Win+ Fútbol Streaming: Win Play

Win Play Árbitro: Luis Matorel (Bolívar)

Luis Matorel (Bolívar) VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá)

El fútbol profesional colombiano suma un regreso histórico en Cúcuta, con un debut que promete emociones desde el primer minuto del nuevo semestre.