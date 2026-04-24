El 2-0 de Millonarios sobre Deportes Tolima en El Campín trajo oxígeno en lo deportivo, pero no logró silenciar del todo el ruido que rodea al entrenador Fabián Bustos. El equipo volvió a meterse en la pelea por un lugar en los Playoffs de Liga BetPlay, pero el foco, inevitablemente, también se trasladó a lo que pueda pasar con el técnico argentino en medio del interés que llega desde el exterior.

Lo que parecía una semana determinante solo por resultados terminó sumando un ingrediente más: las palabras del propio Bustos, que, aunque en apariencia tranquilizadoras, dejaron matices que alimentan una historia que sigue abierta.

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Una victoria que alivia, pero no resuelve

En lo estrictamente futbolístico, Millonarios FC respondió en un momento límite. La victoria no solo mantiene con vida al equipo en la tabla, sino que también baja la presión inmediata sobre el cuerpo técnico.

Sin embargo, el contexto sigue siendo frágil. El equipo continúa obligado a ganar en la jornada 19 en Valledupar para sostener sus aspiraciones, lo que mantiene al proceso en una línea muy fina entre la clasificación y un posible golpe deportivo fuerte.

Ese escenario es clave para entender por qué, pese al triunfo, el entorno del club sigue en ebullición.

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Bustos habla claro… pero deja una puerta entreabierta

Tras el partido, el técnico argentino se refirió directamente a los rumores que lo vinculan con una salida del club y fue contundente en su postura inicial:

«Los rumores de mi salida es parte de las cosas que comunica la prensa; pero yo reitero que en Bogotá estoy feliz, que mi contrato es hasta diciembre y que tengo la intención de cumplirlo».

Un mensaje que, en frío, apunta a la continuidad. Sin embargo, el matiz llegó inmediatamente después, cuando fue consultado por el interés concreto desde Perú, especialmente de Universitario de Deportes:

«Sinceramente, es un equipo que amo y me siento hincha por lo bien que nos fue allá; pero reitero que hoy en día sigo enfocado en todo lo de Millonarios».

Ahí es donde la historia toma otro tono.

El detalle que cambia la lectura

No es habitual que un entrenador en funciones reconozca abiertamente ese nivel de vínculo emocional con otro club, y menos cuando ese mismo equipo está intentando ficharlo.

Ese elemento, sumado a factores ya conocidos, mantiene viva la incertidumbre:

Existe una cláusula de salida que puede ejecutarse

que puede ejecutarse Desde Perú hay interés real y activo

El propio técnico reconoce un lazo emocional fuerte con el club interesado

En ese contexto, aunque Bustos afirme su intención de cumplir contrato, el escenario está lejos de quedar cerrado.

Universitario no se baja de la carrera

Desde Lima, el panorama está claro. Universitario de Deportes ya tiene definida su hoja de ruta y mantiene firme su intención de repatriar a Fabián Bustos.

El plan del club crema se mueve en varios frentes:

Proyecto deportivo estructurado , pensado para ofrecerle protagonismo inmediato

, pensado para ofrecerle protagonismo inmediato Estrategia económica , con disposición real de ejecutar o negociar la cláusula

, con disposición real de ejecutar o negociar la cláusula Un factor emocional que ahora juega a su favor, tras las propias palabras del técnico

Y es que aquí aparece el detalle que eleva el tono de la historia. No se trata únicamente de un pasado exitoso o de un vínculo previo: el propio Bustos reconoció públicamente que “es un equipo que amo”. Esa frase, en medio de un interés activo, cambia la lectura del escenario.

En Universitario entienden que ya no están solo frente a una negociación fría. Saben que hay un componente afectivo vigente y declarado, y sobre ese terreno también construirán su ofensiva para intentar sacarlo de Millonarios en las próximas semanas.

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“HOY estoy acá, tengo contrato con el club. Yo adoro el club (Universitario de Perú) es el club de cual me siento hincha, pero HOY estoy acá”. “Jugué con línea de 4 porque en los últimos partidos no estuvimos tan firmes con el otro sistema”. Fabián Bustos y su confirmación… pic.twitter.com/RKBQrPzpaF — Óscar Rivera O (@Rivera__Oscar7) April 24, 2026

Millonarios, entre la competencia y el mercado

Mientras tanto, en Bogotá, la postura institucional no ha cambiado. La dirigencia de Millonarios mantiene su intención de sostener el proceso y exige el cumplimiento de las condiciones contractuales en caso de una salida.

Pero el fútbol rara vez es estático.

El equipo sigue compitiendo, el técnico sigue trabajando y el entorno cambia partido a partido. Un resultado más puede alterar el clima, así como una nueva ofensiva desde el exterior puede mover las fichas en cuestión de horas.

Un escenario abierto en todos los frentes

Hoy, Fabián Bustos sigue siendo el entrenador de Millonarios FC y el triunfo ante Tolima le dio respaldo inmediato. Pero la historia está lejos de cerrarse.

Entre:

La presión deportiva

El interés concreto desde Perú

Y unas declaraciones que dejan más de una lectura

El futuro del técnico argentino se mantiene en una zona gris, donde cada palabra, cada resultado y cada movimiento del mercado pueden terminar definiendo un desenlace que, por ahora, sigue completamente abierto.