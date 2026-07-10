La Selección de España sigue escribiendo una historia inolvidable en el Mundial 2026. Cuando el partido frente a Bélgica parecía encaminado a la prórroga, apareció nuevamente Mikel Merino, el héroe inesperado de este torneo, para marcar en el minuto 88 el gol del triunfo por 2-1 y clasificar a la Roja a las semifinales, apenas la segunda vez que alcanza esta instancia en una Copa del Mundo.

Después de decidir los octavos de final ante Portugal, el volante del Arsenal volvió a salir desde el banquillo para convertirse otra vez en el salvador del equipo de Luis de la Fuente, que mantiene intacto el sueño de conquistar la segunda estrella.

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Un duelo de alto nivel que comenzó con dominio español

Desde el pitazo inicial quedó claro que el espectáculo pasaría por las bandas. Jérémy Doku y Lamine Yamal protagonizaron un intenso duelo individual que marcó buena parte del desarrollo del encuentro.

España asumió el control de la posesión, mientras Bélgica apostó por la velocidad de sus extremos para responder al contragolpe. Con el paso de los minutos, la Roja fue encontrando espacios hasta abrir el marcador gracias a una acción colectiva que reflejó el sello del equipo.

Todo comenzó con una brillante maniobra de Lamine Yamal, que atrajo rivales antes de habilitar la llegada de Pedro Porro. El lateral asistió hacia atrás y Fabián Ruiz apareció para enviar el balón al fondo de la red y establecer el 1-0 en el minuto 30.

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Sin embargo, la ventaja no duró demasiado.

Antes del descanso, un centro de Timothy Castagne encontró el cabezazo de Charles De Ketelaere, quien anticipó a Pau Cubarsí para firmar el empate y poner fin a una impresionante racha de 649 minutos sin recibir goles de Unai Simón en los Mundiales.

El banquillo volvió a cambiar la historia

La igualdad obligó a Luis de la Fuente a mover sus fichas antes de lo habitual. Pedri, Ferran Torres y posteriormente Mikel Merino ingresaron para darle un nuevo aire al ataque español.

Bélgica también sufrió un golpe importante cuando Thibaut Courtois abandonó el campo por molestias musculares en el minuto 71, dejando su lugar al joven Senne Lammens, quien terminó siendo protagonista involuntario del desenlace.

España insistió hasta encontrar el premio cuando el reloj marcaba el minuto 88. Un remate lejano de Pau Cubarsí fue rechazado de manera defectuosa por Lammens y el balón quedó servido para Mikel Merino, que apareció con el olfato de un delantero para empujar el 2-1 definitivo.

El mediocampista volvió a demostrar que tiene un talento especial para aparecer en los momentos decisivos. Ya lo había hecho en los cuartos de final de la Eurocopa 2024, en los octavos del presente Mundial frente a Portugal y ahora repitió la historia para eliminar a Bélgica.

¡¡NUEVAMENTE EL SALVADOR ES MIKEL!! ¡MERINO CAPTURÓ EL REBOTE QUE DIO LAMMENS Y MARCÓ EL 2-1 DE ESPAÑA VS. BÉLGICA CERCA DEL FINAL! Se lamenta Courtois desde afuera… ⚽ #ESPNMundial

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España mantiene vivo el sueño de la segunda estrella

El tanto de Merino confirmó el crecimiento de una selección que combina solidez defensiva, variantes ofensivas y un banquillo capaz de resolver los partidos más exigentes.

España ya está entre las cuatro mejores selecciones del Mundial 2026 y mantiene firme su objetivo de volver a conquistar la Copa del Mundo, algo que no consigue desde Sudáfrica 2010.

Ficha técnica

España (2): Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz (Pedri, m.55), Dani Olmo (Mikel Merino, m.86); Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal (Nico Williams, m.79) y Álex Baena (Ferran Torres, m.55).

Seleccionador: Luis de la Fuente.

Bélgica (1): Thibaut Courtois (Senne Lammens, m.71); Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper (Joaquin Seys, m.61); Nicolas Raskin, Kevin De Bruyne (Alexis Saelemaekers, m.85), Hans Vanaken (Romelu Lukaku, m.61); Jérémy Doku, Charles De Ketelaere y Leandro Trossard (Axel Witsel, m.61).

Seleccionador: Rudi García.

Goles: 1-0, m.30: Fabián Ruiz. 1-1, m.41: Charles De Ketelaere. 2-1, m.88: Mikel Merino.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra). Amonestó a Pau Cubarsí por España y a Kevin De Bruyne y Axel Witsel por Bélgica.

Incidencias: Partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, disputado en el estadio de Los Ángeles ante 70.492 espectadores. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los incendios de Almería.