América de Cali enfrenta este lunes 9 de marzo a Deportivo Pasto en el estadio Departamental Libertad, por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-I. El encuentro, programado para las 8:30 p.m., representa un duelo directo entre dos equipos que pelean por posicionarse en la parte alta de la tabla de posiciones del torneo colombiano. Se espera una excelente asistencia de las dos hinchadas en la capital de Nariño.

Pasto vs América: Canales TV y Plataformas Online HOY EN VIVO

Partido: Pasto vs América de Cali

Pasto vs América de Cali Fecha: Lunes 9 de marzo de 2026

Lunes 9 de marzo de 2026 Hora: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Estadio: Departamental Libertad de Pasto

Departamental Libertad de Pasto Árbitro: Jhon Ospina

Jhon Ospina Evento: Liga BetPlay Dimayor I 2026 – Jornada 10

– Jornada 10 Televisión: Win + Fútbol

Streaming: Win Play

Un duelo directo en la parte alta de la Liga BetPlay

El compromiso entre Deportivo Pasto y América de Cali enfrenta a dos equipos que han tenido un arranque competitivo en el torneo y que buscan mantenerse en la zona de clasificación hacia los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

El conjunto escarlata, dirigido por David González, llega a territorio nariñense con la necesidad de sumar una victoria que le permita consolidarse dentro del grupo de los ocho mejores del campeonato. Del otro lado, los llamados “volcánicos” quieren aprovechar su localía para seguir escalando posiciones y confirmar su buen momento en la tabla.

América busca mayor regularidad en el campeonato

A lo largo del semestre, América de Cali ha alternado actuaciones destacadas con algunos resultados irregulares, una situación que le ha impedido mantenerse con mayor firmeza en los primeros puestos del campeonato.

El equipo vallecaucano ocupa actualmente la quinta posición con 16 puntos y cuenta con una diferencia de gol de +9, números que lo mantienen en zona de clasificación, pero todavía con margen de mejora si pretende consolidarse entre los principales candidatos del torneo.

Por esta razón, el duelo ante Deportivo Pasto se presenta como una oportunidad clave para sumar tres puntos y ganar estabilidad deportiva en la Liga BetPlay 2026-I.

Deportivo Pasto quiere hacer respetar La Libertad

Enfrente estará un rival que suele hacerse fuerte en condición de local. Deportivo Pasto ha construido históricamente gran parte de sus campañas positivas jugando en el estadio Departamental Libertad, un escenario que suele representar un desafío para los visitantes.

El conjunto nariñense llega a este compromiso ubicado en la cuarta posición con 18 puntos, apenas dos más que su rival de turno, lo que convierte este partido en un enfrentamiento directo por los lugares de privilegio en la tabla.

Además, el factor geográfico suele ser determinante. La ciudad de Pasto, situada a 2.527 metros sobre el nivel del mar, implica un reto físico adicional para los equipos visitantes, condición que tradicionalmente ha favorecido al conjunto local.

La estrategia de América ante el desafío de la altura

Para David González, el reto no solo será plantear un partido competitivo desde lo táctico, sino también administrar correctamente el esfuerzo físico de sus jugadores frente a las condiciones de altura.

La adaptación al clima, el manejo de los ritmos de juego y la resistencia física del plantel serán aspectos fundamentales para que América de Cali pueda aspirar a un resultado positivo en territorio nariñense.

Un partido clave para las aspiraciones de ambos clubes

El duelo promete ser intenso, ya que Deportivo Pasto y América de Cali tienen claro que sumar tres puntos en esta jornada puede marcar diferencias importantes en la lucha por mantenerse en la zona de clasificación.

Mientras los aficionados del conjunto local esperan una nueva victoria en La Libertad, la hinchada escarlata confía en que su equipo logre un resultado positivo que le permita escalar posiciones y fortalecer la confianza para lo que resta de la fase regular de la Liga BetPlay 2026-I.