Contrarreloj total para el Independiente Medellín, que se juega una de sus últimas cartas para meterse en el grupo de los ocho. El Poderoso de la Montaña volverá a ser local en el estadio Metropolitano de Ditaires, en Itagüí, debido a que el Atanasio Girardot no está disponible por un evento musical. En este contexto, el margen es claro: solo sirve ganar ante un Fortaleza FC que sabe competir como visitante, con orden e intensidad. No hay espacio para otro resultado.

Independiente Medellín vs Fortaleza: plataformas Streaming y canales TV para VER HOY EN VIVO

Partido: Deportivo Independiente Medellín vs Fortaleza FC

Deportivo Independiente Medellín vs Fortaleza FC Fecha: Sábado 25 de abril de 2026

Sábado 25 de abril de 2026 Hora: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Estadio: Metropolitano de Ditaires (Itagüí)

Metropolitano de Ditaires (Itagüí) Evento: Liga BetPlay Dimayor I 2026 – Jornada 18

Liga BetPlay Dimayor I 2026 – Jornada 18 Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

DIM, obligado a ganar y sin margen de error

La situación del Independiente Medellín es límite. Con 23 puntos y ubicado fuera de los ocho, necesita ganar los dos partidos que le restan para aspirar a la clasificación. Un triunfo en este duelo lo llevaría a 26 unidades, igualando la línea de equipos que hoy están en zona de clasificación.

ADVERTISEMENT

La presión es total. El equipo no solo depende de sí mismo, sino también de otros resultados, por lo que cada punto que deje en el camino puede resultar definitivo en sus aspiraciones.

DIM con Sebastián Botero: continúan las urgencias

El partido también marca un refresco en el banquillo del Poderoso, toda vez que Sebastián Botero asumió la dirección técnica tras la salida de Alejandro Restrepo y ha tenido muy poco tiempo para trabajar con el grupo, pero aún así ya consiguió su primera victoria con El Poderoso hace 3 días.

La adaptación se da en medio de una agenda exigente, lo que obliga a simplificar ideas y apostar por respuestas inmediatas dentro del campo. No hay margen para procesos largos ni ajustes progresivos.

ADVERTISEMENT

DIM: carga física y calendario exigente

El desgaste es otro factor clave en el presente del DIM. En los últimos días ha afrontado una seguidilla intensa de partidos, incluyendo competencia internacional y liga local.

La derrota ante Flamengo en la Copa Libertadores, seguida por victorias ante Alianza y Boyacá Chicó, ha dejado al equipo con poco tiempo de recuperación y entrenamiento. El enfoque ha estado en lo físico, intentando sostener el rendimiento en un tramo determinante.

Fortaleza FC, un rival siempre incómodo

El Fortaleza FC llega sin la presión del local, pero con argumentos para complicar. Es un equipo que suele plantear partidos cerrados, con disciplina táctica y capacidad para competir en escenarios adversos.

Ante un Medellín obligado a salir a buscar el resultado, Fortaleza puede encontrar espacios y momentos para generar peligro. El reto para el visitante será sostener la intensidad y aprovechar cualquier error.

DIM vs Fortaleza: posibles formaciones

Independiente Medellín:

Éder Chaux; Léyser Chaverra, Daniel Londoño, José Ortiz, Frank Fabra; Esnéyder Mena, Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Alexis Serna; Francisco Chaverra y Francisco Fydriszewski

Entrenador: Sebastián Botero

Fortaleza FC:

Miguel Silva; Joan Cajares, Yesid Díaz, Jéferson Medina, Santiago Cuero; Leonardo Pico, Kevin Balanta, Andrés Arroyo; Jhon Velásquez, Sebastián Herrera y Jhoiner Salas

Entrenador: Sebastián Oliveros