El ciclo de Alberto Gamero como entrenador de Deportivo Cali llegó a su final después de una derrota que terminó marcando el rumbo del proceso. La caída 0-2 en casa ante Once Caldas por la Fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-I fue el punto definitivo para que el entrenador samario decidiera dar un paso al costado y cerrar su etapa en el club verdiblanco.

El resultado dejó al equipo fuera del grupo de los ocho con 12 puntos en 10 jornadas, en medio de una racha irregular en la que solo ganó uno de sus últimos seis partidos. Con ese panorama y con el equipo ubicado en la décima posición de la tabla, Gamero tomó la decisión de despedirse del cargo y lo anunció públicamente en rueda de prensa, dejando un mensaje directo para la hinchada, los jugadores y la dirigencia.

Las palabras de Gamero en su despedida del Deportivo Cali

En la conferencia posterior al partido, Alberto Gamero confirmó que su ciclo como entrenador del Deportivo Cali llegaba a su final. Lo hizo con un mensaje reflexivo sobre el momento del equipo y su paso por la institución.

“Hasta hoy soy el DT de Deportivo Cali”, dijo el entrenador ante los medios. Con esa frase dejó claro que la derrota marcaba el cierre de su proceso. Gamero también se dirigió a la hinchada verdiblanca, reconociendo que el proyecto que llegó a liderar no alcanzó los resultados esperados. “A la hinchada, decirle que quise venir a hacer un buen proyecto, un buen trabajo. Desafortunadamente no se pudo, esto es fútbol”, expresó.

El técnico explicó que su decisión se basó en la situación deportiva del equipo y en la necesidad de abrir un nuevo camino para la institución. “Cuando las cosas no andan bien, en todos los caminos de la vida, hay que mirar y dar un paso al costado”, señaló durante su intervención.

Agradecimientos de Gamero a directivos y jugadores del Cali

En su despedida, Gamero también aprovechó para agradecer a quienes confiaron en su llegada al Deportivo Cali. Recordó especialmente a la dirigencia que lo llevó al club y a quienes lo respaldaron durante su proceso.

“A la Junta Directiva anterior, gracias por confiar en mí. Y a la nueva, agradecerles por la amistad y el apoyo que me han brindado”, expresó el entrenador. El técnico también destacó el compromiso del plantel que dirigió durante su etapa en el club. En su mensaje final resaltó el trabajo del grupo de jugadores, a pesar de que los resultados no acompañaron el proyecto.

“Me voy orgulloso del grupo que tenía con estos jugadores. Los resultados no quieren decir que el trabajo era malo”, comentó, defendiendo el esfuerzo del equipo durante el proceso.

El balance del ciclo de Gamero en Deportivo Cali

El ciclo de Alberto Gamero en Deportivo Cali terminó con un total de 30 partidos oficiales dirigidos. El balance final fue de 8 victorias, 9 empates y 13 derrotas, cifras que reflejan la irregularidad del proceso.

Ese registro dejó un rendimiento promedio de 36,6%, un porcentaje que explica la dificultad que tuvo el equipo para consolidarse en la Liga BetPlay. Durante su etapa, el Deportivo Cali mostró algunos momentos de buen juego, pero no logró mantener la consistencia necesaria para competir por los primeros lugares del campeonato.

El contexto deportivo que llevó a la salida de Gamero

La salida del entrenador se dio en medio de un momento deportivo complicado. El equipo había sumado solo una victoria en los últimos seis partidos, una racha que afectó su posición en la tabla.

Además, Deportivo Cali dejó escapar puntos importantes en condición de local, algo que terminó generando preocupación entre los hinchas y la dirigencia. El empate ante Fortaleza y la derrota frente a Once Caldas evidenciaron la falta de regularidad del equipo, un factor que terminó pesando en la decisión del entrenador de dejar el cargo.

El proyecto que Gamero buscó construir en el Deportivo Cali

Cuando Alberto Gamero llegó al Deportivo Cali, el club atravesaba un momento de transición institucional y deportiva. La idea era construir un proyecto que mezclara experiencia con talento joven y que devolviera al equipo al protagonismo del fútbol colombiano.

En el mercado de fichajes llegaron varios jugadores para reforzar la plantilla, entre ellos nombres importantes como Pedro Gallese, Juan Dinenno, Emanuel Reynoso y Daniel Giraldo, futbolistas que buscaban darle jerarquía al equipo. La intención del entrenador era consolidar una estructura competitiva que permitiera al Deportivo Cali volver a pelear títulos. Sin embargo, los resultados no terminaron acompañando el proceso.

El mensaje final de Gamero para el Deportivo Cali

Antes de finalizar su despedida, Gamero dejó un mensaje de esperanza para el futuro del club. El técnico expresó su deseo de que el Deportivo Cali logre superar el momento difícil que atraviesa.

“Ojalá que esta gran institución salga de esta situación en la que está porque se lo merece”, afirmó.

Con esas palabras cerró su intervención, dejando claro que, más allá del final de su ciclo, mantiene respeto y afecto por la institución. La salida de Alberto Gamero marca el cierre de un capítulo reciente en la historia del Deportivo Cali, un club que ahora deberá buscar un nuevo entrenador para intentar retomar el rumbo en la Liga BetPlay y recuperar el protagonismo en el fútbol colombiano.