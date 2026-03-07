El ciclo de Alberto Gamero al frente de Deportivo Cali llegó oficialmente a su fin tras apenas nueve meses en los que el proyecto nunca terminó de consolidarse. La derrota en casa frente a Once Caldas fue el detonante definitivo para una situación que ya venía siendo insostenible desde lo futbolístico y también desde lo institucional.

Tras el partido, el entrenador samario presentó su renuncia en rueda de prensa y la decisión fue aceptada de inmediato por la dirigencia del club. Minutos después, la institución confirmó el cierre del ciclo a través de sus canales oficiales, poniendo punto final a una etapa marcada por la irregularidad y los resultados esquivos.

El equipo azucarero quedó ubicado en la décima posición de la Liga BetPlay con 12 puntos, una situación que terminó por acelerar las decisiones en las oficinas del club. Con el proyecto deportivo interrumpido, la dirigencia ya activó el plan de contingencia para encontrar cuanto antes al nuevo entrenador que se haga cargo del equipo.

La salida de Gamero ya estaba cocinada

Aunque la salida de Alberto Gamero se concretó tras la derrota frente a Once Caldas, en la interna del club la situación venía siendo analizada desde hace varias semanas.

De hecho, el técnico se encontraba en la cuerda floja desde hacía al menos cinco jornadas, periodo en el que los resultados no lograron revertir la percepción negativa sobre el rendimiento del equipo. En el seno de la junta directiva, incluso, se esperaba que la renuncia del DT llegara antes.

Sin embargo, Deportivo Cali evitó tomar la decisión de cesarlo de manera unilateral por un motivo principalmente económico. Un despido habría implicado el pago de una indemnización considerable, razón por la cual el club optó por mantener el compás de espera.

Aun así, tanto dirigentes como responsables del área deportiva tenían claro que el proyecto difícilmente tendría continuidad a largo plazo. Por ello, y como ocurre habitualmente en clubes de alto perfil, el análisis de posibles reemplazos ya se venía adelantando con cierta anticipación.

Durante las últimas semanas se revisaron múltiples carpetas, hojas de vida y perfiles de entrenadores que pudieran encajar con la idea futbolística que busca implementar la institución.

Tres candidatos en la recta final

Después de ese proceso de evaluación, la baraja de candidatos se redujo finalmente a tres nombres que hoy concentran la atención de la dirigencia del club.

Los entrenadores que superaron el último filtro son:

Javier Gandolfi

Reinaldo Rueda Rivera

Lucas Pusineri

Dentro de este grupo, el que ha tomado ventaja en las últimas horas es el argentino Javier Marcelo Gandolfi, quien actualmente aparece como el principal candidato para asumir la dirección técnica del equipo.

De acuerdo con información surgida en el entorno del club, la dirigencia ya estaría trabajando en una propuesta formal estructurada para presentarle al entrenador argentino y avanzar en una negociación directa.

Javier Gandolfi, el nombre que gana terreno

El perfil de Javier Gandolfi, de 45 años, es el que más consenso genera actualmente dentro de la estructura dirigencial del club.

El técnico argentino se encuentra sin equipo desde hace seis meses, luego de su salida de Atlético Nacional, situación que facilita cualquier eventual negociación, ya que no existe vínculo contractual vigente con otro club.

Su condición de entrenador libre se considera un punto clave, pues permitiría avanzar con mayor rapidez en la firma de un acuerdo si ambas partes logran alinearse en términos deportivos y económicos.

La decisión de avanzar por Gandolfi se consolidó tras una reunión clave celebrada la semana pasada, en la que participaron varias figuras importantes de la dirigencia del club:

Rafael Tinoco , presidente

, presidente Richard Lee , vicepresidente

, vicepresidente Felipe Restrepo , gerente general

, gerente general Mario Alberto Yepes, gerente deportivo

El encuentro fue largo e intenso. Durante la reunión se analizaron diversos perfiles, evaluando fortalezas, debilidades y compatibilidad con el proyecto deportivo que busca implementar el club.

Allí se definió que, si Gamero no lograba revertir la situación en las siguientes jornadas, el plan sería avanzar decididamente por Gandolfi.

El estilo de juego que seduce al Cali

Más allá de su disponibilidad contractual, lo que realmente seduce a la dirigencia del Deportivo Cali es la metodología de trabajo y el estilo futbolístico que caracteriza a los equipos de Gandolfi.

En la evaluación interna del club se considera que sus planteles suelen practicar un fútbol moderno basado en la posesión progresiva, triangulaciones y elaboración permanente.

Sus equipos buscan dominar el ritmo del juego, generar superioridades en campo rival y atacar con profundidad a partir de permanentes asociaciones.

Este modelo de juego encaja con la idea que la dirigencia considera más adecuada para la actual plantilla del Cali, que cuenta con jugadores con condiciones para desarrollar un fútbol de posición, circulación corta y triangulaciones constantes.

Otro factor que juega a favor del entrenador argentino es su reciente experiencia en el fútbol colombiano, luego de su paso por Atlético Nacional durante ocho meses. Ese antecedente le permitió conocer el entorno competitivo, los escenarios y las dinámicas propias del campeonato.

Primeros contactos y una posible competencia desde Brasil

Según ha trascendido, el club ya realizó un primer contacto informal con el entorno de Gandolfi hace aproximadamente una semana.

La comunicación se dio con el grupo de representación Proyecta Players, que maneja la carrera del entrenador argentino, con el objetivo de conocer su disposición para regresar al fútbol colombiano.

La respuesta fue positiva: Gandolfi está abierto a escuchar propuestas dentro del fútbol sudamericano.

Sin embargo, durante esa conversación también se dejó claro que el técnico cuenta actualmente con interés desde el fútbol brasileño, una liga caracterizada por su constante rotación de entrenadores y donde su nombre ya habría sido analizado por al menos tres clubes importantes.

Ante esa posibilidad, la dirigencia del Deportivo Cali entiende que competir con el mercado brasileño podría ser complejo desde el punto de vista económico. Aun así, el entrenador se mostró dispuesto a escuchar la propuesta del club colombiano y evaluar el proyecto.

Rueda y Pusineri, alternativas en segundo plano

Detrás de Gandolfi aparecen dos entrenadores con pasado en la institución: Reinaldo Rueda Rivera y Lucas Pusineri.

En el caso de Reinaldo Rueda, su nombre genera respeto y reconocimiento dentro del entorno del club. El experimentado entrenador de 68 años dirigió al Cali en 1998, y su trayectoria internacional lo convierte en una figura de peso dentro del fútbol colombiano.

De acuerdo con información cercana al proceso, Rueda no vería con malos ojos un posible regreso al Cali y estaría dispuesto a escuchar una eventual propuesta si se concreta el contacto oficial.

Por su parte, Lucas Pusineri también es un nombre bien recordado por la afición azucarera gracias a su paso por el equipo en 2019, etapa en la que logró consolidar una identidad futbolística competitiva.

No obstante, su situación contractual actual complica una posible negociación. El entrenador argentino tiene vínculo vigente con Central Córdoba de Santiago del Estero, lo que implicaría resolver aspectos legales y económicos para liberar su contrato.

Según se conoció, el propio Pusineri le habría manifestado directamente a Mario Alberto Yepes que estaría dispuesto a regresar al Cali, incluso de inmediato. Sin embargo, también reconoció que romper su contrato actual no sería un proceso sencillo.

El extraño caso de Rafael Dudamel

Un elemento que ha generado sorpresa entre algunos sectores de la afición es la ausencia del nombre de Rafael Dudamel dentro de la lista de candidatos prioritarios.

El entrenador venezolano mantiene una conexión especial con Deportivo Cali. Fue campeón con el club como jugador en 1998 y posteriormente logró conquistar el título de liga como entrenador en 2021, lo que le otorgó un importante respaldo popular.

Sin embargo, en esta primera fase del proceso de selección su nombre no ha sido considerado como una opción prioritaria.

Las razones obedecen principalmente a criterios deportivos. En la evaluación interna se tiene en cuenta que, tras el campeonato de 2021, la gestión de Dudamel durante 2022 dejó resultados irregulares, situación que terminó generando complicaciones relacionadas con la tabla del descenso.

Además, algunos sectores de la dirigencia consideran que su modelo ofensivo no encaja plenamente con la estructura actual del plantel.

El estilo de Dudamel suele basarse en ataques directos, transiciones rápidas y aprovechamiento del espacio, mientras que la actual plantilla del Cali estaría más preparada para un sistema basado en posesión, circulación y juego asociativo.

Por ahora, el proceso sigue abierto, pero todo indica que Javier Gandolfi es el candidato que hoy toma ventaja en la carrera por el banquillo del Deportivo Cali. La decisión final podría conocerse en los próximos días, en medio de un contexto donde el club busca reaccionar rápidamente para enderezar el rumbo deportivo de la temporada.