Una situación llamativa se presentó en la previa del partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla por la Liga BetPlay. Una hora antes del encuentro en el estadio Romelio Martínez, el club verdolaga publicó su formación titular y allí aparecía David Ospina, el arquero habitual del equipo en el semestre.

Sin embargo, cuando el partido comenzó, el panorama fue distinto. Ospina no estuvo en el campo ni siquiera en el banco de suplentes. El titular terminó siendo Harlen Castillo, lo que generó preguntas inmediatas entre hinchas y comentaristas sobre lo ocurrido con el experimentado guardameta.

David Ospina aparecía como titular de Atlético Nacional ante Junior

La expectativa en torno a Ospina era normal. El arquero venía siendo el titular del equipo dirigido por Diego Arias durante el semestre. Hasta ese momento, el portero acumulaba 5 partidos disputados con la camiseta verdolaga en la temporada, con 5 goles recibidos.

Había sido titular en encuentros importantes, incluyendo el duelo internacional ante Millonarios por la Copa Sudamericana. También había jugado recientemente en Liga BetPlay frente a Águilas Doradas, partido en el que recibió un gol.

El cambio de último momento en el arco de Atlético Nacional

Pese a aparecer en la alineación oficial previa al partido, Ospina no saltó al campo en el Romelio Martínez. En su lugar, Harlen Castillo fue el arquero titular. La modificación generó sorpresa porque ocurrió poco antes del inicio del juego y no había señales previas de cambio en la portería. La situación llamó aún más la atención cuando se confirmó que Ospina tampoco estaba en el banco de suplentes.

El motivo de la ausencia de David Ospina en el partido ante Junior

Durante la transmisión oficial del partido se aclaró lo sucedido. El arquero de Atlético Nacional presentó un fuerte cuadro viral que le impidió disputar el encuentro. La situación obligó al cuerpo técnico a modificar el plan inicial a última hora. Debido a su estado físico, el portero no pudo participar ni siquiera como alternativa en el banco. Por precaución médica, el club decidió no arriesgarlo.

Harlen Castillo asumió la titularidad en el partido ante Junior

Ante la ausencia de Ospina, el arquero Harlen Castillo fue el encargado de defender el arco verdolaga. Chipi Chipi astillo es uno de los porteros de confianza del cuerpo técnico y ha respondido cuando le ha tocado jugar. Su presencia permitió mantener estabilidad en una posición clave del equipo. La experiencia del guardameta fue importante para afrontar el partido en Barranquilla.

El rol de David Ospina en el Atlético Nacional de 2026

David Ospina es uno de los líderes del plantel. Su regreso al club generó gran expectativa entre los hinchas y ha sido titular en los compromisos más importantes del semestre. Su experiencia internacional y su liderazgo dentro del campo lo convierten en una pieza fundamental para el proyecto deportivo del equipo. Por eso, cualquier novedad sobre su estado físico genera atención inmediata.

Expectativa por el regreso de David Ospina al arco de Nacional

Tras confirmarse que su ausencia fue producto de un cuadro viral, la expectativa ahora está en su recuperación. Todo indica que el arquero podrá regresar una vez supere completamente la situación médica. El cuerpo técnico evaluará su estado antes del próximo compromiso para determinar si está en condiciones de volver a la titularidad. Atlético Nacional confía en recuperar pronto a su arquero principal para seguir afrontando los retos del campeonato local.