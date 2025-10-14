El FC Barcelona vuelve a ser noticia por el talento que emerge desde La Masia, su inagotable cantera. Mientras el primer equipo intenta recuperar terreno en la Liga y la Champions League, la dirección deportiva ya tiene a la vista a un futbolista que muchos señalan como el heredero natural de Lamine Yamal, actual joya del club y figura en ascenso del fútbol mundial.

Ebrima Tunkara, la nueva joya que deslumbra en La Masia

El nombre de Ebrima Tunkara empieza a resonar con fuerza en los pasillos del Camp Nou. Con apenas 15 años, este joven mediapunta zurdo ya destaca en las categorías inferiores del club y en la Selección España Sub-17, donde ha dejado grandes actuaciones ante Andorra y Letonia. Su talento, visión de juego y facilidad para desequilibrar en el uno contra uno lo han convertido en el centro de atención en La Masia.

Capaz de desempeñarse tanto por dentro como en la banda izquierda, Tunkara combina técnica, velocidad y potencia física, cualidades que lo hacen un proyecto muy prometedor. Ya debutó en la Youth League y su crecimiento es seguido de cerca por Hansi Flick y su cuerpo técnico, conscientes de que podría ser una pieza clave en el futuro del primer equipo. Incluso, el reconocido representante Pini Zahavi ha mostrado interés en llevar su carrera, lo que evidencia el impacto del joven futbolista.

El futuro de Lamine Yamal sigue siendo blaugrana

Mientras los focos apuntan al talento emergente, el Barcelona también protege a su gran estrella: Lamine Yamal. En las últimas horas, el portal Fichajes.net informó que el Al-Hilal de Arabia Saudita habría hecho una oferta histórica de 400 millones de euros, con un contrato de siete temporadas para el jugador. Sin embargo, desde la entidad culé niegan rotundamente la existencia de dicha propuesta y reiteran que el atacante no está en venta.

El extremo de 18 años, segundo clasificado en la última carrera por el Balón de Oro, lleva dos goles y cuatro asistencias en la presente temporada, siendo pieza clave en el esquema blaugrana. En el club recuerdan que ya habían rechazado una oferta de 200 millones del PSG el año pasado, convencidos de que Yamal representa el futuro inmediato del proyecto deportivo.

La cantera, el corazón del proyecto

En medio de un arranque irregular en la temporada, con derrotas ante PSG y Sevilla, el Barcelona mantiene intacta su confianza en el modelo formativo de La Masia. De allí han salido talentos como Gavi, Pedri y el propio Lamine Yamal, y todo indica que Ebrima Tunkara podría ser el siguiente nombre en brillar con fuerza en el fútbol europeo.

El FC Barcelona no solo protege a su joya actual, sino que ya trabaja en el relevo generacional que asegure su identidad y éxito a largo plazo.