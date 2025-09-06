El FC Barcelona sigue muy de cerca el mercado de fichajes, especialmente en el capítulo de los defensas centrales, una posición que quedó debilitada tras la marcha de Iñigo Martínez al Al-Nassr en agosto. Aunque el club cuenta con jugadores como Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Eric García y Gerard Martín, la necesidad de un central zurdo natural se mantiene en la mesa de la dirección deportiva.

La gestión de Deco apunta a reforzar esta zona en el próximo mercado de enero. Los rumores y las reuniones ya han puesto sobre la mesa nombres de gran proyección en Europa y Sudamérica.

Christensen y Araujo, en la cuerda floja

El futuro de Andreas Christensen está en entredicho, ya que su contrato vence a final de temporada y su continuidad dependerá de su rendimiento en los próximos meses. Algo similar ocurre con Ronald Araujo, quien, pese a renovar hasta 2031, podría replantearse su futuro si no consigue la regularidad deseada.

En contraste, Eric García, que termina contrato en 2026, está bien valorado en el club y no se descarta una ampliación de su vínculo. Aun así, la falta de un central zurdo sigue siendo una de las principales prioridades.

Gonçalo Inácio, el nombre que más gusta

Dentro de la lista de opciones, Gonçalo Inácio es el favorito de la secretaría técnica. El central del Sporting de Lisboa, de 24 años y 1,86 de estatura, es titular indiscutible en Portugal y fue campeón de la Nations League ante España. Su agente se reunió recientemente con Deco, lo que alimenta las versiones de un interés fuerte por parte del Barça.

Además, su condición de central zurdo le da un valor extra, pues es justo lo que necesita el plantel. Su contrato con el Sporting vence en 2027, aunque tiene varios pretendientes en Europa.

Otras alternativas para reforzar la zaga

El club también ha seguido de cerca a otros defensores jóvenes con gran proyección:

Murillo Santiago Costa dos Santos : central brasileño de 23 años, pieza clave en el Nottingham Forest , con contrato hasta 2029. Su experiencia en el fútbol europeo y su solidez defensiva lo convierten en un objetivo atractivo.

: central brasileño de 23 años, pieza clave en el , con contrato hasta 2029. Su experiencia en el fútbol europeo y su solidez defensiva lo convierten en un objetivo atractivo. Luis Gustavo Benedetti : defensa de 19 años y 1,97 metros, propiedad del Palmeiras , con contrato hasta 2029. Llamó la atención por su salida limpia de balón y ya es seguido por Arsenal y Nápoles .

: defensa de 19 años y 1,97 metros, propiedad del , con contrato hasta 2029. Llamó la atención por su salida limpia de balón y ya es seguido por y . Marc Guéhi: inglés de 25 años, aún sin renovar con el Crystal Palace. Es titular en la selección de Inglaterra y también es pretendido por Real Madrid y Liverpool.

La opción Beraldo desde el PSG

El nombre de Lucas Beraldo, central zurdo del Paris Saint-Germain, también aparece en la lista. A sus 21 años, mide 1,86 y llegó al club parisino desde el Sao Paulo en 2024 por 20 millones de euros. Aunque tiene contrato hasta 2029, perdió protagonismo con la irrupción del ecuatoriano Willian Pacho, lo que abre la puerta a una posible salida.

Hansi Flick quiere otro central para enero

El Barça no descuida el mercado de defensas centrales. La salida de Iñigo Martínez obliga a la dirección deportiva a considerar todas las opciones, con especial interés en un central zurdo que aporte solidez y salida de balón. Gonçalo Inácio se perfila como el gran candidato, pero nombres como Murillo, Benedetti, Guéhi y Beraldo también son opciones a tener en cuenta para reforzar al equipo de Hansi Flick en la ventana de enero.