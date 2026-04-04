São Paulo y Cruzeiro se enfrentan en el estadio Morumbí de la capital paulista por la décima jornada del Brasileirão 2026, en un duelo que enfrenta a dos equipos con realidades distintas. El conjunto tricolor parte con ventaja en el historial y se mantiene en la parte alta de la tabla, aunque con cierta irregularidad reciente. Por su parte, la ‘Raposa’ llega con algo de alivio tras su última victoria, pero sigue comprometida en la clasificación.

El São Paulo ocupa actualmente la cuarta posición con 17 puntos en nueve partidos, lo que refleja una campaña competitiva, aunque con resultados recientes que han generado algunas dudas.

Sao Paulo vs Cruzeiro: horarios y señales EN VIVO HOY por TV y Streaming

COLOMBIA: 4:30 p.m. Televisión: Win Sports Básico y Win + Fútbol Streaming: Win Play

4:30 p.m. BRASIL: 6:30 p.m. Televisión: SportTV y Premiere Streaming: Globo App (solo en Brasil)

6:30 p.m.

São Paulo busca recuperar sensaciones

A pesar de su buena ubicación en la tabla, el São Paulo no llega en su mejor momento. El equipo acumula derrotas frente a Palmeiras y Atlético Mineiro, además de un empate contra Internacional, resultados que han frenado su impulso en el campeonato.

Ante este panorama, el técnico Roger Machado analiza realizar ajustes en la alineación titular. Jugadores como Ferreirinha y Cauly aparecen como posibles novedades, buscando darle mayor frescura y dinamismo al equipo.

Cruzeiro, urgido por resultados

El presente de Cruzeiro es más complejo. A pesar de haber conquistado el campeonato estadual de Minas Gerais, su rendimiento en el Brasileirão ha sido decepcionante.

Actualmente, el equipo ocupa la posición 17 con 7 puntos, producto de una victoria, cuatro empates y cuatro derrotas. Además, sus números como visitante son preocupantes: tres caídas y un empate en cuatro partidos, con una diferencia de gol negativa.

En ofensiva, las principales esperanzas pasan por Matheus Pereira y Kaio Jorge, quien viene de marcar en la última victoria del equipo.

Historial favorable al Tricolor

El historial entre ambos equipos favorece ampliamente al São Paulo, que ha logrado 44 victorias en 93 enfrentamientos. Cruzeiro ha ganado en 24 ocasiones, mientras que 25 partidos han terminado en empate.

Estos antecedentes refuerzan el favoritismo del conjunto paulista, especialmente jugando en casa.

São Paulo vs Cruzeiro: probables alineaciones

São Paulo:

Rafael; Lucas Ramón, Rafael Tolói, Sabino, Enzo Díaz; Danielzinho, Marcos Antônio, Bobadilla; Artur, Luciano y Calleri

Entrenador: Roger Machado

Cruzeiro:

Matheus Cunha; William, Fabricio, Villalba, Kaiki; Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Arroyo y Kaio Jorge

Entrenador: Artur Jorge

Un duelo de contrastes en el Morumbí

El partido enfrenta a un equipo que busca mantenerse en la parte alta contra otro que lucha por salir de la zona baja. São Paulo quiere reencontrarse con la victoria y consolidarse entre los mejores, mientras que Cruzeiro necesita sumar para escapar de los últimos puestos.

Con objetivos tan distintos, el encuentro promete intensidad y mucha exigencia para ambos lados.