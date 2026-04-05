Este sábado 4 de abril, la expectativa se concentra en el resultado oficial del Chontico Noche, ese momento clave del día en el que miles de personas en Colombia revisan si su número fue el ganador. En pleno fin de semana, entre planes y descanso, aparece esa pausa para confirmar cifras y ver si la suerte estuvo de tu lado.

El resultado del Chontico Noche hoy sábado 4 de abril en Colombia se convierte en parte del plan: sacar el celular, revisar el número ganador y compartir la reacción en segundos. Es una rutina que mezcla emoción y rapidez, perfecta para quienes quieren estar al día sin perder tiempo.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Sábado 4 de Abril de 2026

Si estás buscando el número ganador del Chontico Noche hoy en Colombia, aquí encontrarás la información actualizada, clara y lista para consultar sin complicaciones. Todo pensado para que verifiques en segundos y sigas disfrutando tu noche con la certeza de saber si acertaste.

Número Ganador: 4214

Quinta Balota: 5

La 5ta Balota del Chontico Noche: el extra que le sube la emoción al juego

El Chontico Noche sigue evolucionando y la 5ta Balota es ese upgrade que muchos ya están aprovechando. Es una opción adicional que te deja jugar con más posibilidades sin cambiar lo básico del sorteo. Desde $500 pesos puedes sumar esta alternativa y vivir cada noche con más expectativa, porque le agrega un plus real a tu jugada.

Así funciona la 5ta Balota y lo que puedes ganar

La dinámica es súper clara. En Directo, si aciertas las cinco cifras en el orden exacto, te llevas el premio mayor que puede ser hasta 38.000 veces lo invertido. Y si solo le pegas a la última cifra, recuperas tu dinero. En Combinado, el orden deja de importar: si salen las cinco cifras en cualquier posición, ganas 100 veces lo jugado. Dos formas de jugar según cómo quieras arriesgar.

Un extra confiable dentro del Chontico Noche

La 5ta Balota se integra sin enredos al juego tradicional, manteniendo reglas claras y respaldo oficial. Eso permite jugar con confianza y disfrutar la experiencia sin complicaciones, sabiendo que todo está bajo control.

Para quienes ya tienen el hábito del Chontico Noche en Colombia, esta modalidad es una forma de vivir el sorteo con más intensidad. Un extra que puede convertir cualquier noche en una buena historia para contar.