Deportes Tolima e Independiente Santa Fe se pondrán al día en el calendario de la Liga BetPlay Dimayor I 2026 cuando se enfrenten esta noche en Ibagué, en el duelo aplazado de la jornada 10. El contexto los encuentra en realidades distintas: el conjunto ‘pijao’ está muy cerca de asegurar su clasificación si hace respetar su casa, mientras que el cuadro ‘cardenal’ llega con un margen de error mínimo, sabiendo que una derrota podría comprometer seriamente sus opciones de avanzar.

Tolima vs Santa Fe: Canales TV y plataformas Online HOY EN VIVO

Partido: Deportes Tolima vs Independiente Santa Fe

Deportes Tolima vs Independiente Santa Fe Fecha: Sábado 4 de abril de 2026

Sábado 4 de abril de 2026 Hora: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Árbitro: Luis Delgado

Luis Delgado Estadio: Manuel Murillo Toro (Ibagué)

Manuel Murillo Toro (Ibagué) Evento: Liga BetPlay Dimayor I 2026 – Jornada 10 (aplazado)

Liga BetPlay Dimayor I 2026 – Jornada 10 (aplazado) Televisión: Win Sports Básico y Win + Fútbol

Win Sports Básico y Win + Fútbol Streaming: Win Play

Tolima, a un paso de asegurar su lugar

El Deportes Tolima atraviesa un momento sólido en el campeonato. Con 26 puntos y ubicado en la tercera posición, el equipo dirigido por Lucas González Vélez está muy cerca de sellar su clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Además, llega respaldado por una racha de seis partidos sin perder, lo que fortalece su favoritismo, especialmente en condición de local, donde ha construido gran parte de su campaña.

Santa Fe, obligado a reaccionar

El presente de Independiente Santa Fe es más complejo. El equipo capitalino se ubica en la casilla 13 con 18 puntos y necesita sumar de a tres para no perder terreno en la lucha por entrar al grupo de los ocho.

La reciente derrota en casa ante Llaneros encendió las alarmas y aumentó la presión sobre el plantel dirigido por Pablo Repetto, que no ha logrado encontrar regularidad en el torneo.

Un antecedente reciente que pesa

El historial cercano también juega a favor del conjunto tolimense. El pasado 29 de noviembre de 2025, en este mismo escenario, Deportes Tolima se impuso por 1-0 en un duelo cerrado, reafirmando su fortaleza en Ibagué frente al cuadro bogotano.

Este antecedente añade un componente adicional a un partido que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la recta final de la fase todos contra todos.

Más que tres puntos en juego

El choque en el estadio Manuel Murillo Toro no solo define posiciones, sino que impacta directamente en las aspiraciones de ambos clubes. Tolima busca confirmar su clasificación y consolidarse entre los mejores, mientras que Santa Fe necesita mantenerse con vida en la competencia.

Con necesidades distintas pero urgencias claras, el duelo promete intensidad y un alto nivel de exigencia.

Tolima vs Santa Fe: alineaciones probables

Deportes Tolima:

Neto Volpi; Cristian Arrieta, Anderson Angulo, Juan José Mera, Junior Hernández; Sebastián Guzmán, Víctor Reyes, Juan Pablo Torres, Jersson González; Kevin Parra y Kelvin Flórez

Entrenador: Lucas González Vélez

Independiente Santa Fe:

Weimar Asprilla; Luis Palacios, Emanuel Olivera, Iván Scarpeta, Jeison Angulo; Daniel Torres, Jhojan Torres, Yilmar Velásquez; Ómar Fernández, Edwin Mosquera y Hugo Rodallega

Entrenador: Pablo Eduardo Repetto