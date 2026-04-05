Este sábado 4 de abril en Colombia se vive con la expectativa del resultado sorteo Astro Luna, ese momento del día en el que muchos hacen una pausa para revisar si su número y signo coincidieron con la jugada ganadora. Entre planes de fin de semana, salidas o descanso, siempre hay un instante para mirar las cifras y ver si la suerte apareció.

El Súper Astro Luna se ha convertido en parte del plan de los sábados. Algunos llegan con números fijos, otros se dejan llevar por la intuición del momento, pero todos comparten esa mezcla de emoción y expectativa que se siente antes de conocer el resultado. Es ese pequeño ritual que acompaña el cierre del día.

Resultado del sorteo de la Lotería Súper Astro Luna – Sábado 4 de Abril 2026

Ahora es momento de comprobarlo. Acá puedes revisar el resultado oficial del sorteo de forma rápida y segura, verificar tu jugada y seguir disfrutando el día con esa sensación que deja cada resultado.

Número Ganador: 5341

Signo Zodiacal: Virgo

Cómo funciona el sistema de premios de la Lotería Súper Astro Luna

El Súper Astro Luna tiene un sistema de premios pensado para que siempre haya expectativa. No todo depende de pegarle a la combinación completa: también puedes ganar con aciertos parciales, siempre que coincida el signo zodiacal. Eso hace que cada jugada tenga opciones reales dentro del juego.

El premio mayor llega cuando aciertas las cuatro cifras exactas más el signo, con pagos que pueden alcanzar hasta 42.000 veces lo jugado. Pero también hay niveles intermedios: si aciertas las tres últimas cifras + signo, ganas 1.000 veces, y con las dos últimas cifras + signo, obtienes 100 veces la inversión. Esta estructura mantiene la emoción en cada sorteo.

Gracias a este modelo claro, el Astro Luna sigue siendo uno de los más jugados en Colombia. Incluso una jugada pequeña puede convertirse en una ganancia interesante, lo que mantiene viva la ilusión cada día.

El signo zodiacal, lo que realmente define el resultado en el Astro Luna

En el Súper Astro Luna, el signo zodiacal no es un detalle más: es clave para ganar. Puedes acertar los números, pero si no coincide el signo, no hay premio. Por eso, elegirlo es una parte fundamental de cada jugada.

Muchos lo hacen por afinidad, otros por creencias o por simple intuición. Con 12 signos disponibles y las mismas probabilidades para todos, este elemento le da