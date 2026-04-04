La Jornada 30 de LaLiga presenta un enfrentamiento clave tanto en la pelea por el título como en la lucha por la permanencia. El RCD Mallorca recibe al Real Madrid en un partido que puede influir directamente en la parte alta y baja de la tabla.

El compromiso se disputará el sábado 4 de abril, desde las 15:15 en España y las 09:15 en Colombia, en el Estadio Son Moix, escenario con capacidad para más de 26.000 espectadores. El Real Madrid necesita sumar para seguir presionando al líder, mientras que el Mallorca busca salir de la zona roja.

Dónde ver Mallorca vs Real Madrid en TV y online

El partido contará con transmisión oficial en distintas plataformas de televisión y streaming.

España: M+ LALIGA (Movistar 54 y Orange 110), M+ LALIGA HDR (Movistar 440 y Orange 111), Movistar Plus+ (M7), Orange Fútbol 1 (107), M+ LALIGA 3 (Movistar 167 y Orange 123), M+ Vamos 2 (51) y LaLiga TV Bar.

M+ LALIGA (Movistar 54 y Orange 110), M+ LALIGA HDR (Movistar 440 y Orange 111), Movistar Plus+ (M7), Orange Fútbol 1 (107), M+ LALIGA 3 (Movistar 167 y Orange 123), M+ Vamos 2 (51) y LaLiga TV Bar. Colombia y el resto de Sudamérica: DIRECTV (610 y 1610) en TV; y DGO online

DIRECTV (610 y 1610) en TV; y DGO online México: SKY SPORTS en TV e IZZI GO online

SKY SPORTS en TV e IZZI GO online Estados Unidos: ESPN Deportes, fuboTV e ESPN App.

Horarios del partido de Real Madrid, país por país

El Mallorca vs Real Madrid se jugará en los siguientes horarios destacados:

España: 15:15

15:15 Colombia, Perú, Ecuador: 09:15

09:15 México (CDMX): 08:15

08:15 Venezuela, Bolivia: 10:15

10:15 Chile, Argentina, Uruguay: 11:15

11:15 Estados Unidos: 09:15 ET / 06:15 PT.

Los convocados de Real Madrid al partido en Mallorca

Porteros: Andry Lunin, Fran González y Javi Navarro.

Defensas: Dani Carvajal, Eder Militão, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Antonio Rüdiger y Dean Huijsen.

Centrocampistas: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni, Arda Güler, Manuel Ángel, César Palacios y Thiago Pitarch.

Delanteros: Vini Jr., Kylian Mbappé, Gonzalo García, Brahim Día y Franco Mastantuono.

Probables alineaciones del partido Real Madrid vs Mallorca

RCD Mallorca: Leo Román; Pablo Maffeo, David López, Martin Valjent, Johan Mojica; Omar Mascarell, Samu Costa, Sergi Darder; Mateo Joseph, Pablo Torre y Vedat Muriqi. DT: Martín Demichelis

Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Arda Güler; Vinicius Jr. y Kylian Mbappé. DT: Álvaro Arbeloa

Cómo llegan Real Madrid y Mallorca a la Jornada 30 de LaLiga: rendimiento y posición

Real Madrid ocupa la segunda posición con 69 puntos. Iniciará la jornada a cuatro unidades del líder, por lo que necesita una victoria para mantenerse en la pelea por el campeonato en la recta final.

Mallorca, por su parte, está en puestos de descenso, ocupando la casilla 18 con 28 puntos. Cada partido representa una final para el conjunto balear, que necesita sumar con urgencia para salir de la zona roja.

Ficha del partido RCD Mallorca vs Real Madrid