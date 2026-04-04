Arranca una seguidilla de alto voltaje entre dos gigantes del fútbol europeo. Atlético de Madrid y FC Barcelona abren una serie de tres enfrentamientos en pocos días, en un duelo de LaLiga que, aunque pueda parecer el “menos determinante” frente a lo que viene en Champions League, tiene un peso enorme en la tabla. El equipo de Diego Simeone busca recuperar un tercer lugar que siente propio, mientras que el conjunto culé busca sostener el liderato y marcar distancia.

El historial reciente favorece al Barcelona, pero el golpe más importante de la temporada lo dio el Atlético, que eliminó a los blaugranas en Copa del Rey. Ahora, en el campeonato local, los madrileños necesitan reaccionar tras ceder terreno, mientras que el líder quiere reafirmar su dominio.

Atléti vs FC Barcelona: canales TV y plataformas Online EN VIVO HOY

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Atlético de Madrid, obligado a reaccionar

El Atlético de Madrid llega golpeado tras caer 3-2 en el derbi ante el Real Madrid, resultado que aprovechó el Villarreal para superarlo en la tabla. Esta situación obliga al equipo del Cholo Simeone a sumar de a tres para recuperar terreno en la pelea por los puestos de Champions League.

Además, el contexto no ayuda: en apenas diez días enfrentará tres veces al Barcelona, lo que exige administrar cargas sin descuidar la importancia de este partido de liga.

Bajas que condicionan al equipo del Cholo

El panorama físico no es el mejor para los colchoneros. Johnny Cardoso y Alexander Sorloth quedaron fuera por lesión, mientras que Marcos Llorente no estará por suspensión. A esto se suma la preocupación por Marc Pubill, quien arrastra molestias y podría no llegar en plenitud.

Estas ausencias obligan a replantear el once en un duelo de alta exigencia.

Barcelona, líder pero con preocupaciones físicas

El FC Barcelona llega como líder sólido de LaLiga, con la posibilidad de manejar su enfoque pensando también en la Champions League. Sin embargo, el parón internacional dejó secuelas importantes.

La lesión de Raphinha, que estará varias semanas fuera, representa una baja sensible. Además, Robert Lewandowski llega con desgaste tras la actividad con la selección de Polonia.

Flick recupera piezas clave

Dentro de lo positivo, el equipo dirigido por Hansi Flick empieza a recuperar alternativas. Jules Koundé y Alejandro Balde avanzan en su recuperación y podrían reaparecer, lo que le da mayor solidez a la defensa.

En ataque, Lamine Yamal se perfila como titular fijo, mientras que la duda pasa por el extremo izquierdo, donde Marcus Rashford aparece como principal opción para cubrir la ausencia de Raphinha.

Atlético vs FC Barcelona: posibles alineaciones

Atlético de Madrid (4-4-2):

Juan Musso; Nahuel Molina, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Álex Baena, Koke, Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez

Entrenador: Diego Pablo Simeone

FC Barcelona (4-3-3):

Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Marc Bernal, Pedri, Fermín López; Marcus Rashford, Robert Lewandowski, Lamine Yamal

Entrenador: Hansi Flick

Un duelo que va más allá de la tabla

Aunque el foco también está puesto en Europa, este partido tiene valor propio. Atlético de Madrid necesita recuperar terreno y confianza, mientras que el Barcelona busca sostener su ventaja en la cima.

Con dos estilos marcados y objetivos claros, el encuentro promete intensidad y alto nivel competitivo desde el primer minuto.