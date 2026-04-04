El Súper Astro Sol vuelve a escena en Colombia tras una pausa de dos días durante jueves y viernes santo. Y lo hace de una manera tan particular como su propia esencia: combinando números y signos zodiacales en un chance único dentro de la lotería, que mezcla tradición, intuición y expectativa en cada sorteo.

Este regreso, esperado por miles de jugadores, llega en medio del fin de semana puente, con una novedad importante que marca la jornada.

Resultado del Súper Astro Sol hoy – sábado 4 de abril de 2026

Número Ganador: 2007

Signo Zodiacal: Géminis

Recuerde revisar su tiquete una vez se confirme el resultado oficial del sorteo para validar si obtuvo algún premio en este chance.

Diferencias entre jugar con un solo signo o con los doce signos

Al momento de participar en el Súper Astro Sol, el jugador puede elegir entre dos modalidades principales que influyen directamente en las probabilidades y en el valor del premio:

Con un solo signo: Se apuesta a una combinación específica de número y signo. Ofrece premios más altos en caso de acierto total. Requiere mayor precisión en la elección.

Con los doce signos: El número participa con todos los signos zodiacales. Aumenta las probabilidades de acierto en el signo. El valor del premio se ajusta al tipo de jugada realizada.



Esta decisión depende del perfil de cada jugador y de cómo desee estructurar su participación dentro del sorteo, equilibrando riesgo y posibles ganancias.

Cómo interpretar el signo zodiacal en el resultado del Astro Sol

Una de las características que diferencia al Súper Astro Sol dentro de la lotería en Colombia es la inclusión del signo zodiacal en cada sorteo. Este elemento no es decorativo: hace parte fundamental de la jugada y determina el nivel de acierto.

Cuando un jugador participa, debe elegir tanto un número de cuatro cifras como un signo. Para lograr el premio mayor, es necesario acertar ambos elementos. Sin embargo, también existen premios para coincidencias parciales, dependiendo de las cifras acertadas y si el signo coincide.

Este sistema amplía las posibilidades de juego y añade un componente adicional de estrategia, ya que algunos jugadores optan por cubrir varios signos para aumentar sus opciones dentro del chance.

Cambio de horario hoy: el sorteo se retrasa por única vez

Para este sábado 4 de abril de 2026, el Súper Astro Sol no se realizará en su horario habitual de las 4:01 p.m. En esta ocasión, el sorteo se llevará a cabo a las 5:01 p.m., en un ajuste especial dentro de la programación del día.

La razón de este cambio responde a la cesión de su espacio habitual para dar paso a eventos y programación religiosa propios de la temporada de Semana Santa. Se trata de una modificación puntual, por lo que el juego retomará su horario normal a partir del próximo lunes 6 de abril de 2026.