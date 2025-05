La era de Carlo Ancelotti en el Real Madrid está a punto de concluir. El experimentado técnico italiano, quien dirigirá sus últimos tres partidos con el club blanco, se despidió con clase, gratitud y un mensaje especial para su sucesor, Xabi Alonso, a quien conoce bien desde su etapa como jugador en el club.

Ambos compartieron camerino entre 2013 y 2015, cuando Ancelotti era el DT y Xabi uno de los líderes del mediocampo merengue. Esa convivencia, marcada por el respeto mutuo y la visión táctica del juego, fortaleció una relación que hoy se mantiene intacta y que le da un tono muy personal a este cambio de mando en el banquillo del Madrid.

El consejo de Ancelotti a Xabi Alonso antes de asumir el cargo

Durante la rueda de prensa previa al duelo contra Mallorca, Ancelotti fue consultado por la inminente llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid, y aunque evitó dar instrucciones concretas, sí compartió un mensaje cargado de afecto:

“Le tengo mucho cariño a Xabi, no tengo ningún consejo que darle, porque tiene todas las herramientas para ser un gran entrenador en el futuro. Quizás lo único que le diría es que siga queriendo tanto al Madrid, como siempre; y que no traicione nunca su pertenencia”, dijo el técnico.

Ancelotti y Alonso compartieron vestuario entre 2013 y 2015 en el Real Madrid, y luego en 2016 en Bayern Munich. Desde entonces, han mantenido una relación de respeto mutuo, que ahora se refleja en el momento del relevo.

Un final respetuoso y cargado de emociones

Aunque Real Madrid no ha emitido todavía un comunicado oficial, todo indica que el ciclo de Ancelotti se cerrará el próximo 25 de mayo, justo después de la final de la UEFA Champions League. El italiano asumirá de inmediato el cargo como seleccionador de Brasil, tras el anuncio de la CBF.

Con serenidad, Ancelotti abordó la situación y dejó en claro que sigue comprometido hasta el último día con el club:

“Quiero respetar esta camiseta hasta el último día. Quería ganar la Liga, la Champions, pero soy muy feliz”, afirmó.

Las razones de su salida y el silencio del Real Madrid

Sobre el silencio del club y el anuncio de la CBF, Ancelotti fue categórico:

“El Madrid sacará el comunicado cuando quiera y no hay ningún tipo de problema. Siempre tuve en cuenta que un día se acaba. El fútbol es como la vida, algo empieza y acaba”, expresó.

Aclaró que no hubo conflictos internos ni falta de confianza, y que la decisión se dio en buenos términos:

“Nunca he sentido que el Madrid no me quería. Esto se acaba por muchas cosas. Puede que el club necesite un nuevo impulso”.

Un ciclo exitoso y un legado imborrable

Con once títulos conquistados en sus dos etapas al frente del club, Ancelotti se despide como uno de los entrenadores más exitosos en la historia reciente del Madrid. Él mismo lo resumió así:

“Frustración no, porque si me dicen que gano once títulos en cuatro años, lo firmo con mi sangre”.

Y sobre su legado:

“No todo ha salido perfecto, pero ha habido noches inolvidables en el Bernabéu. Me voy siendo del Madrid para toda la vida”.

El futuro en el Real Madrid es de Xabi Alonso

Mientras se ultiman los detalles del contrato de Xabi Alonso con el Real Madrid, su arribo está prácticamente sellado. El exfutbolista y actual técnico del Bayer Leverkusen tomará las riendas con el respaldo de la directiva y ahora también con el gesto afectuoso de quien le entrega el timón.

El Madrid inicia una nueva etapa con un entrenador joven, pero con profundo conocimiento del club, y con el respaldo moral del hombre que lo dirigió y lo respeta: Carlo Ancelotti.