La Selección Colombia está a un paso de regresar a la Copa del Mundo. Este jueves, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el equipo que dirige Néstor Lorenzo recibirá a Bolivia en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, con la oportunidad de asegurar su cupo al Mundial 2026.

El panorama es favorable más allá de la irregularidad de la Tricolor y a la ventaja que tiene sobre sus rivales directos. Sin embargo, también existe el escenario en el que una derrota ante la Verde retrase la celebración y obligue a esperar hasta la última jornada frente a Venezuela.

La tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana antes del duelo decisivo

Así llegan las selecciones a la penúltima fecha de las Eliminatorias:

Argentina: 35 puntos (+19) Ecuador: 25 puntos (+8) Brasil: 25 puntos (+5) Uruguay: 24 puntos (+7) Paraguay: 24 puntos (+3) SELECCIÓN COLOMBIA: 22 puntos (+4) Venezuela: 18 puntos (-4) Bolivia: 17 puntos (-16) Perú: 12 puntos (-11) Chile: 10 puntos (-15)

Con estos números, Colombia está en zona de clasificación directa, aunque aún necesita sumar para confirmar su boleto y evitar depender de otros resultados.

Si la Selección Colombia le gana a Bolivia: clasificación asegurada al Mundial

El camino más sencillo para la Tricolor es sumar de a tres en Barranquilla. Si Colombia vence a Bolivia, alcanzará 25 puntos y asegurará su clasificación directa al Mundial 2026.

Ese triunfo haría inalcanzable a Venezuela y a Bolivia en la lucha por los seis puestos de acceso directo, dejando incluso margen para pensar en mejorar posiciones en la tabla en la última fecha.

Si Colombia empata ante Bolivia: depende de Argentina

Un empate en casa no garantizaría la clasificación inmediata, pero dejaría a Colombia muy cerca del objetivo. Con el punto sumado, la Tricolor llegaría a 23 unidades y debería esperar el resultado del partido entre Argentina y Venezuela en Buenos Aires.

Si Venezuela empata o pierde , Colombia quedaría matemáticamente clasificada.

, Colombia quedaría matemáticamente clasificada. Si Venezuela gana, el boleto se definiría en la última jornada en partido directo con este rival.

Si Colombia pierde ante Bolivia: clasificación en suspenso

El escenario menos esperado es una derrota ante Bolivia. De ocurrir, la Tricolor se mantendría con 22 puntos, y la clasificación quedaría pendiente para la última jornada, cuando visitará a Venezuela.

En ese caso:

Bolivia subiría a 20 puntos .

. Venezuela podría alcanzar 19 si empata en Argentina o 21 si sorprende con una victoria.

Sin embargo, incluso perdiendo ambos partidos, Colombia podría clasificar dependiendo de que:

Venezuela no gane en Buenos Aires.

Bolivia no derrote a Brasil en La Paz.

Un calendario que favorece a la Tricolor

El cierre del calendario también es alentador para Colombia. Sus últimos dos juegos son ante rivales directos. Son los únicos que pueden quitarle el lugar de la clasificación. Después del partido ante Bolivia, el equipo de Lorenzo visitará a Venezuela, rival directo que necesita sumar para aspirar al repechaje.

Por su parte, Bolivia tendrá que enfrentar a Brasil en El Alto; y Venezuela a Argentina en Buenos Aires, dos partidos muy difíciles en los que podrían dejar escapar puntos valiosos.

La campaña de la Selección Colombia hacia el Mundial 2026

El camino de la Selección Colombia en estas Eliminatorias ha sido irregular. Con un proyecto que combina juventud y experiencia, estuvo en los primeros lugares y pese a la caída en el rendimiento, no ha salido de los puestos de clasificación. Clasificar este jueves en Barranquilla sería el premio a un proceso ordenado y al esfuerzo de un grupo que ha recuperado la ilusión del país futbolero tras la ausencia en Qatar 2022.

Resumen de los escenarios para la Selección Colombia ante Bolivia

Con este panorama, la Selección Colombia tiene todo a favor para sellar su boleto a Estados Unidos, México y Canadá, y el partido en Barranquilla promete ser una fiesta que podría marcar el regreso oficial de la Tricolor a los mundiales.