El clásico de Avellaneda vuelve a encender la Liga Profesional Argentina. Independiente y Racing Club se enfrentan por la Fecha 13 en un duelo con historia, rivalidad y puntos determinantes en la recta final de la fase regular.

El partido se jugará el sábado 4 de abril desde las 17:30 en Argentina y las 15:30 en Colombia. El escenario será el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, donde el Rojo intentará hacerse fuerte como local ante una Academia que llega con mejor posición en la tabla.

Dónde ver Independiente vs Racing EN VIVO por TV y streaming

El clásico tendrá transmisión oficial en distintos países y plataformas digitales.

Argentina: Se podrá ver por ESPN Premium y TNT Sports , señales disponibles contratando el Pack de Fútbol a través de Flow, Telecentro Play y DGO.

Se podrá ver por y , señales disponibles contratando el Pack de Fútbol a través de Flow, Telecentro Play y DGO. Colombia y el resto de Sudamérica: La transmisión será exclusivamente online mediante DISNEY+ Premium .

La transmisión será exclusivamente online mediante . México: Disponible en DISNEY+ Premium y Fanatiz .

Disponible en y . Estados Unidos: Se podrá seguir en Fanatiz y Fubo Sports.

A qué hora juega Independiente vs Racing país por país

Estos son los horarios destacados del encuentro:

Argentina : 17:30

: 17:30 Colombia : 15:30

: 15:30 Perú : 15:30

: 15:30 Ecuador : 15:30

: 15:30 Chile : 17:30

: 17:30 Uruguay : 17:30

: 17:30 Brasil : 17:30

: 17:30 México (CDMX) : 14:30

: 14:30 Estados Unidos (Este) : 15:30

: 15:30 España: 21:30.

¿Dónde se juega el clásico de Avellaneda este sábado?

El compromiso se disputará en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, casa de Independiente. Es uno de los escenarios históricos del país y suele ofrecer un ambiente intenso en cada enfrentamiento ante su clásico rival. El árbitro designado para el encuentro es Leandro Rey Hilfer, quien tendrá la tarea de dirigir un duelo de alta tensión.

Probables formaciones de Independiente y Racing

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos e Ignacio Pussetto. DT: Gustavo Quinteros.

Racing Club: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Santiago Sosa, Alan Forneris o Baltasar Rodríguez, Adrián Fernández, Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Posiciones de Independiente y Racing en la liga argentina antes del clásico

Independiente llega al clásico fuera de la zona de clasificación a los octavos de final y con la obligación de sumar a solo cuatro fechas del cierre. El equipo suma 14 puntos en 11 partidos y necesita recuperar terreno para no complicar su panorama.

Racing, por su parte, tiene mayor margen en la tabla con 18 puntos en 11 encuentros. El conjunto de Gustavo Costas se mantiene en zona competitiva y buscará un triunfo que lo consolide en puestos de clasificación.

Historial del clásico entre Independiente y Racing

El clásico de Avellaneda tiene una extensa trayectoria en el fútbol argentino. En total, se enfrentaron 238 veces entre Copas Nacionales, Copas Internacionales, Primera División y Amateurismo:

Independiente ganó 89 partidos

Racing ganó 71 encuentros

Empataron en 78 ocasiones

Con Independiente como local ante Racing jugaron 112 veces:

Triunfos del Rojo: 45

Empates: 39

Victorias de Racing: 28

Un historial que refleja la intensidad y la tradición de un clásico que sigue escribiendo capítulos determinantes en la Liga Profesional Argentina.

Ficha del partido: Independiente vs Racing