En esta Semana Santa, la Lotería de Medellín presenta una particularidad que cambia la rutina de siempre: el sorteo se realizará el sábado 4 de abril y no el viernes como es habitual.
Un ajuste que mueve la expectativa y que hace que la atención esté puesta en este día especial, en el que finalmente se conocerá el resultado oficial y si alguno de los participantes logró quedarse con el premio mayor de 16 mil millones de pesos.
Resultado y PREMIO MAYOR en la Lotería de Medellín – Sorteo del 4 de Abril 2026
Si estás pendiente del juego, aquí vas a encontrar todo lo que necesitas: el resultado del sorteo del 4 de abril, la hora oficial y los detalles clave para confirmar tu número. Porque este no es cualquier momento del fin de semana, es ese en el que la suerte puede aparecer sin avisar.
- Número: 9656
- Serie: 364
Secos de $1.000 millones (2 premios)
- 3446 — Serie 121
- 6248 — Serie 347
Secos de $700 millones (2 premios)
- 5591 — Serie 376
- 8592 — Serie 156
Secos de $500 millones (2 premios)
- 2927 — Serie 173
- 5532 — Serie 398
Secos de $100 millones (6 premios)
- 1056 — Serie 035
- 4207 — Serie 113
- 5381 — Serie 412
- 6097 — Serie 306
- 6582 — Serie 472
- 9439 — Serie 099
Secos de $50 millones (7 premios)
- 2560 — Serie 233
- 3183 — Serie 065
- 3988 — Serie 328
- 4854 — Serie 162
- 8007 — Serie 012
- 8283 — Serie 394
- 8295 — Serie 438
Secos de $20 millones (10 premios)
- 0109 — Serie 335
- 0275 — Serie 326
- 1833 — Serie 207
- 1910 — Serie 386
- 2607 — Serie 075
- 7712 — Serie 303
- 7726 — Serie 475
- 9090 — Serie 321
- 9325 — Serie 191
- 9787 — Serie 066
Secos de $10 millones (15 premios)
- 0330 — Serie 378
- 0592 — Serie 314
- 3170 — Serie 371
- 3571 — Serie 073
- 3725 — Serie 295
- 6512 — Serie 342
- 6987 — Serie 156
- 7330 — Serie 471
- 7466 — Serie 379
- 7755 — Serie 025
- 7782 — Serie 091
- 8096 — Serie 308
- 8847 — Serie 443
- 9336 — Serie 114
- 9981 — Serie 391
Lotería de Medellín: confianza real con certificación ISO 6767
La Lotería de Medellín no solo lidera en premios, también lo hace en credibilidad. Fue la primera del país en obtener la certificación ISO 6767, un reconocimiento del ICONTEC que respalda algo clave para cualquier jugador: procesos seguros, claros y totalmente confiables antes y durante cada sorteo. En pocas palabras, todo está diseñado para que cada resultado tenga garantías reales.
Este sello no es solo un título bonito. Significa que hay control en cada paso, trazabilidad en los procesos y seguridad en el desarrollo de los sorteos, lo que se traduce en tranquilidad para quienes participan. Con este respaldo, la Lotería de Medellín demuestra que está en otro nivel: combina transparencia, innovación y mejora constante para seguir siendo una de las opciones más confiables del juego en Colombia.