En esta Semana Santa, la Lotería de Medellín presenta una particularidad que cambia la rutina de siempre: el sorteo se realizará el sábado 4 de abril y no el viernes como es habitual.

Un ajuste que mueve la expectativa y que hace que la atención esté puesta en este día especial, en el que finalmente se conocerá el resultado oficial y si alguno de los participantes logró quedarse con el premio mayor de 16 mil millones de pesos.

Resultado y PREMIO MAYOR en la Lotería de Medellín – Sorteo del 4 de Abril 2026

Si estás pendiente del juego, aquí vas a encontrar todo lo que necesitas: el resultado del sorteo del 4 de abril, la hora oficial y los detalles clave para confirmar tu número. Porque este no es cualquier momento del fin de semana, es ese en el que la suerte puede aparecer sin avisar.

Número: 9656

Serie: 364

Secos de $1.000 millones (2 premios)

3446 — Serie 121

6248 — Serie 347

Secos de $700 millones (2 premios)

5591 — Serie 376

8592 — Serie 156

Secos de $500 millones (2 premios)

2927 — Serie 173

5532 — Serie 398

Secos de $100 millones (6 premios)

1056 — Serie 035

4207 — Serie 113

5381 — Serie 412

6097 — Serie 306

6582 — Serie 472

9439 — Serie 099

Secos de $50 millones (7 premios)

2560 — Serie 233

3183 — Serie 065

3988 — Serie 328

4854 — Serie 162

8007 — Serie 012

8283 — Serie 394

8295 — Serie 438

Secos de $20 millones (10 premios)

0109 — Serie 335

0275 — Serie 326

1833 — Serie 207

1910 — Serie 386

2607 — Serie 075

7712 — Serie 303

7726 — Serie 475

9090 — Serie 321

9325 — Serie 191

9787 — Serie 066

Secos de $10 millones (15 premios)

0330 — Serie 378

0592 — Serie 314

3170 — Serie 371

3571 — Serie 073

3725 — Serie 295

6512 — Serie 342

6987 — Serie 156

7330 — Serie 471

7466 — Serie 379

7755 — Serie 025

7782 — Serie 091

8096 — Serie 308

8847 — Serie 443

9336 — Serie 114

9981 — Serie 391

Lotería de Medellín: confianza real con certificación ISO 6767

La Lotería de Medellín no solo lidera en premios, también lo hace en credibilidad. Fue la primera del país en obtener la certificación ISO 6767, un reconocimiento del ICONTEC que respalda algo clave para cualquier jugador: procesos seguros, claros y totalmente confiables antes y durante cada sorteo. En pocas palabras, todo está diseñado para que cada resultado tenga garantías reales.

Este sello no es solo un título bonito. Significa que hay control en cada paso, trazabilidad en los procesos y seguridad en el desarrollo de los sorteos, lo que se traduce en tranquilidad para quienes participan. Con este respaldo, la Lotería de Medellín demuestra que está en otro nivel: combina transparencia, innovación y mejora constante para seguir siendo una de las opciones más confiables del juego en Colombia.