La Bundesliga continúa su tramo decisivo con el enfrentamiento entre SC Freiburg y Bayern Munich, un duelo que enfrenta al líder del campeonato con un equipo que pelea por posiciones europeas. El compromiso representa una nueva prueba para el conjunto bávaro en condición de visitante.

El atractivo adicional está en el regreso de Luis Díaz, quien vuelve tras cumplir una fecha de suspensión. El extremo colombiano ha sido uno de los nombres propios de la temporada en Alemania y reaparece en un partido clave para sostener la ventaja en la cima.

¿Cuándo se juega Freiburg vs Bayern Múnich?

El partido se disputará el sábado 4 de abril, con inicio programado para las 14:30 en España y 08:30 en Colombia. Corresponde a la jornada 28 de la temporada en la Bundesliga.

Dónde ver Freiburg vs Bayern Múnich en TV y online

Estas son las opciones oficiales para seguir el encuentro en vivo:

España: DAZN

DAZN Colombia y el resto de Sudamérica: exclusivo de Disney+ Premium en streaming

exclusivo de Disney+ Premium en streaming México: Sky Sports, ESPN y Disney+ Premium

Sky Sports, ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: ESPN+ y Fubo Sports

El partido podrá verse en dispositivos móviles, computadores y televisores inteligentes, según disponibilidad regional.

Horarios del partido del Bayern Múnich, país por país

Estos son algunos de los horarios más consultados para el compromiso:

España y Alemania: 14:30

14:30 Colombia, Perú y Ecuador: 08:30

08:30 México (CDMX): 07:30

07:30 Argentina, Chile y Uruguay: 10:30

10:30 Estados Unidos (ET): 08:30

08:30 Estados Unidos (PT): 05:30

Dónde se juega el partido del Bayern, con Luis Díaz ante Freiburg

El encuentro se disputará en el Europa-Park Stadion, ubicado en Friburgo. El estadio cuenta con capacidad para más de 34.000 espectadores y se ha convertido en un escenario competitivo para los equipos visitantes.

Cómo llegan Bayern y Freiburg en la Bundesliga

Después de 27 jornadas, el Bayern lidera la clasificación con 70 puntos, nueve unidades por encima del segundo, Borussia Dortmund. El equipo bávaro mantiene una campaña sólida y busca consolidar su ventaja en la recta final del campeonato.

Freiburg ocupa la octava posición con 37 puntos. El conjunto local aspira a meterse en la pelea por puestos europeos y sabe que un resultado positivo ante el líder puede cambiar su panorama en la tabla.

Los números de Luis Díaz en la Bundesliga

Luis Díaz ha sido uno de los jugadores más determinantes del torneo. En la Bundesliga, el colombiano completa 25 partidos, 2.075 minutos, 15 goles y 11 asistencias.

Su aporte ofensivo ha sido constante a lo largo de la temporada. Regresa tras perderse una jornada por suspensión y se perfila como una de las principales amenazas del Bayern en el frente de ataque.

Probable alineación del Bayern ante Freiburg

El equipo podría formar con: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Jonathan Tah, Kim Min-jae, Hiroki Ito; Joshua Kimmich, Tom Bischof, Lennart Karl; Michael Olise, Luis Díaz y Serge Gnabry.

Un once que combina equilibrio en el mediocampo y velocidad por las bandas, con Díaz como uno de los referentes ofensivos en el esquema bávaro.

Ficha del partido SC Freiburg vs Bayern Múnich

Competición: Bundesliga – Fecha 28

Fecha: Sábado 4 de abril

Hora: 14:30 (España) | 08:30 (Colombia)

Estadio: Europa-Park Stadion, Friburgo

Capacidad: Más de 34.000 espectadores.