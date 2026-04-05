En medio de una jornada especial de Semana Santa en Colombia, marcada por el recogimiento, la reflexión y el compartir en familia, la Lotería de Boyacá se convierte en ese espacio de sano entretenimiento que reúne a miles de personas frente a la ilusión de un gran premio. La expectativa crece a medida que va avanzando la noche, con todos atentos al tradicional sorteo.

Este sábado 4 de abril de 2026, a las 10:41 p.m., el país se detiene por unos minutos para conocer al afortunado ganador del esperado Premio Mayor de 15.000 millones de pesos, uno de los más atractivos dentro de las loterías en Colombia.

Premio Mayor de la Lotería de Boyacá del sábado santo 4 de abril

Este fue el resultado oficial del sorteo de la Lotería de Boyacá en Colombia:

Número: 9933

Serie: 234

Revise su billete cuidadosamente para confirmar si obtuvo algún premio.

Resultados Secos del sábado santo 4 de abril de 2026

Seco de $1.000 millones

4292 – Serie 111

Seco de $400 millones

9299 – Serie 272

Seco de $300 millones

0997 – Serie 359

Seco de $100 millones

9268 – Serie 314

Secos de $50 millones

7135 – Serie 429

5089 – Serie 280

8061 – Serie 024

3694 – Serie 334

Secos de $20 millones

9549 – Serie 295

8419 – Serie 251

2449 – Serie 143

8661 – Serie 373

5781 – Serie 125

3427 – Serie 131

6866 – Serie 295

7733 – Serie 283

3925 – Serie 457

1756 – Serie 027

1158 – Serie 366

0254 – Serie 042

7076 – Serie 072

8783 – Serie 287

6244 – Serie 329

Secos de $10 millones

0240 – Serie 078

0276 – Serie 129

0372 – Serie 291

0547 – Serie 217

0712 – Serie 160

0769 – Serie 042

1409 – Serie 297

1436 – Serie 237

2581 – Serie 197

3029 – Serie 034

3692 – Serie 427

3715 – Serie 019

3852 – Serie 204

4046 – Serie 034

4324 – Serie 055

5015 – Serie 175

5463 – Serie 469

5493 – Serie 279

5700 – Serie 443

5882 – Serie 040

6035 – Serie 283

6181 – Serie 359

6241 – Serie 218

6352 – Serie 245

6460 – Serie 418

6780 – Serie 029

6989 – Serie 209

7322 – Serie 124

7329 – Serie 332

7546 – Serie 304

7602 – Serie 092

7642 – Serie 176

7848 – Serie 137

8474 – Serie 266

9662 – Serie 064

9894 – Serie 425

Retención en la fuente: lo que debes saber si ganas la Lotería de Boyacá

Ganar un premio importante en la lotería implica también tener en cuenta aspectos tributarios. En Colombia, los premios de juegos de suerte y azar están sujetos a retención en la fuente, un descuento que se aplica antes de que el ganador reciba el dinero.

Este porcentaje puede variar según la normativa vigente, pero generalmente corresponde a un valor significativo cuando se trata de premios mayores. Es importante entender que este proceso es automático, por lo que el monto anunciado no es exactamente el valor neto que recibe el ganador.

Además, en algunos casos, dependiendo del monto, el premio puede generar obligaciones adicionales en la declaración de renta. Por ello, se recomienda tener claridad sobre estos aspectos para una adecuada planificación financiera tras recibir el dinero.

Transparencia y supervisión en cada sorteo de la Lotería de Boyacá: así funciona

Uno de los pilares de la Lotería de Boyacá es la transparencia en cada sorteo. Detrás de cada resultado hay un proceso riguroso que busca garantizar la confianza de los jugadores en todo el país.

Antes del inicio, se revisan los equipos, las balotas y los sistemas involucrados. Durante el sorteo, se cuenta con la presencia de delegados que verifican que todo se desarrolle conforme a las normas establecidas.

Al finalizar, se certifican los resultados y se deja constancia oficial del proceso. Este conjunto de controles permite que cada premio entregado esté respaldado por un sistema confiable dentro de la lotería en Colombia, brindando tranquilidad a quienes participan.