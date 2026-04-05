En medio de una jornada especial de Semana Santa en Colombia, marcada por el recogimiento, la reflexión y el compartir en familia, la Lotería de Boyacá se convierte en ese espacio de sano entretenimiento que reúne a miles de personas frente a la ilusión de un gran premio. La expectativa crece a medida que va avanzando la noche, con todos atentos al tradicional sorteo.
Este sábado 4 de abril de 2026, a las 10:41 p.m., el país se detiene por unos minutos para conocer al afortunado ganador del esperado Premio Mayor de 15.000 millones de pesos, uno de los más atractivos dentro de las loterías en Colombia.
Premio Mayor de la Lotería de Boyacá del sábado santo 4 de abril
Este fue el resultado oficial del sorteo de la Lotería de Boyacá en Colombia:
- Número: 9933
- Serie: 234
Revise su billete cuidadosamente para confirmar si obtuvo algún premio.
Resultados Secos del sábado santo 4 de abril de 2026
Seco de $1.000 millones
- 4292 – Serie 111
Seco de $400 millones
- 9299 – Serie 272
Seco de $300 millones
- 0997 – Serie 359
Seco de $100 millones
- 9268 – Serie 314
Secos de $50 millones
- 7135 – Serie 429
- 5089 – Serie 280
- 8061 – Serie 024
- 3694 – Serie 334
Secos de $20 millones
- 9549 – Serie 295
- 8419 – Serie 251
- 2449 – Serie 143
- 8661 – Serie 373
- 5781 – Serie 125
- 3427 – Serie 131
- 6866 – Serie 295
- 7733 – Serie 283
- 3925 – Serie 457
- 1756 – Serie 027
- 1158 – Serie 366
- 0254 – Serie 042
- 7076 – Serie 072
- 8783 – Serie 287
- 6244 – Serie 329
Secos de $10 millones
- 0240 – Serie 078
- 0276 – Serie 129
- 0372 – Serie 291
- 0547 – Serie 217
- 0712 – Serie 160
- 0769 – Serie 042
- 1409 – Serie 297
- 1436 – Serie 237
- 2581 – Serie 197
- 3029 – Serie 034
- 3692 – Serie 427
- 3715 – Serie 019
- 3852 – Serie 204
- 4046 – Serie 034
- 4324 – Serie 055
- 5015 – Serie 175
- 5463 – Serie 469
- 5493 – Serie 279
- 5700 – Serie 443
- 5882 – Serie 040
- 6035 – Serie 283
- 6181 – Serie 359
- 6241 – Serie 218
- 6352 – Serie 245
- 6460 – Serie 418
- 6780 – Serie 029
- 6989 – Serie 209
- 7322 – Serie 124
- 7329 – Serie 332
- 7546 – Serie 304
- 7602 – Serie 092
- 7642 – Serie 176
- 7848 – Serie 137
- 8474 – Serie 266
- 9662 – Serie 064
- 9894 – Serie 425
Retención en la fuente: lo que debes saber si ganas la Lotería de Boyacá
Ganar un premio importante en la lotería implica también tener en cuenta aspectos tributarios. En Colombia, los premios de juegos de suerte y azar están sujetos a retención en la fuente, un descuento que se aplica antes de que el ganador reciba el dinero.
Este porcentaje puede variar según la normativa vigente, pero generalmente corresponde a un valor significativo cuando se trata de premios mayores. Es importante entender que este proceso es automático, por lo que el monto anunciado no es exactamente el valor neto que recibe el ganador.
Además, en algunos casos, dependiendo del monto, el premio puede generar obligaciones adicionales en la declaración de renta. Por ello, se recomienda tener claridad sobre estos aspectos para una adecuada planificación financiera tras recibir el dinero.
Transparencia y supervisión en cada sorteo de la Lotería de Boyacá: así funciona
Uno de los pilares de la Lotería de Boyacá es la transparencia en cada sorteo. Detrás de cada resultado hay un proceso riguroso que busca garantizar la confianza de los jugadores en todo el país.
Antes del inicio, se revisan los equipos, las balotas y los sistemas involucrados. Durante el sorteo, se cuenta con la presencia de delegados que verifican que todo se desarrolle conforme a las normas establecidas.
Al finalizar, se certifican los resultados y se deja constancia oficial del proceso. Este conjunto de controles permite que cada premio entregado esté respaldado por un sistema confiable dentro de la lotería en Colombia, brindando tranquilidad a quienes participan.