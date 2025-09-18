El sorteo quiso que el Barcelona fuera el primer rival del Newcastle en la fase de grupos y, de inmediato, muchos hinchas de los Magpies recordaron aquel histórico partido del 17 de septiembre de 1997 en St. James’ Park. En esa ocasión, con figuras de la talla de Rivaldo y Luis Figo en la nómina blaugrana, el protagonista fue el colombiano Faustino Asprilla, quien marcó un triplete inolvidable para sellar la victoria 3-2 en el debut en Champions del club inglés.

Newcastle United vs Barcelona: dónde ver hoy por televisión y online

España : 9:00 p.m. | Movistar Liga de Campeones

Colombia : 2:00 p.m. | ESPN 2 y Disney +

Argentina : 4:00 p.m. | ESPN y Disney +

México : 1:00 p.m. | Max, TNT Sports y Amazon Prime

Estados Unidos: 2:00 p.m. | Paramount + y DAZN

Un historial marcado por la nostalgia

El duelo de hoy representa la cuarta participación del Newcastle en la Champions League y su reencuentro oficial con el Barcelona desde la temporada 2002/03. Aquella victoria con goles de Asprilla sigue siendo el único triunfo inglés en cuatro choques directos, ya que los culés dominaron los tres siguientes partidos con resultados ajustados.

El recuerdo de Sir Bobby Robson, leyenda de ambos clubes, estuvo muy presente en la rueda de prensa de Eddie Howe. El actual técnico de los Magpies es el primero en medir al Barça desde el paso del histórico entrenador inglés, muy querido en la ciudad condal por los títulos logrados en 1996/97.

Duelo con bajas y ajustes tácticos

El conjunto de Hansi Flick no podrá contar con la joven estrella Lamine Yamal, lesionado, pero sí recupera a Frenkie de Jong, quien será inicialista según la prensa española. El DT alemán ha planificado reforzar la zaga con Ronald Araújo para neutralizar a Woltemade, delantero de gran físico que amenaza a la defensa azulgrana.

El Newcastle, por su parte, confía en la seguridad de Nick Pope en el arco y en la intensidad de su mediocampo para equilibrar las fuerzas. Además, los ingleses llegan inspirados por la épica remontada de sus juveniles en la UEFA Youth League, donde cayeron por la mínima ante el Barça en un partido vibrante (2-3).

Lewandowski y un guiño al pasado

Un detalle curioso surgió en la previa: Robert Lewandowski confesó en entrevista con The Times que en su infancia admiraba al mítico goleador inglés Alan Shearer. Incluso llegó a tener la camiseta del Newcastle con el número 9 en la espalda. Una confesión que conecta la nostalgia de ambos clubes con la realidad de este partido.

Objetivo en Barça: arrancar con fuerza en la Champions

El Barcelona afronta este debut con ambiciones renovadas en la Champions League. En palabras de Hansi Flick: “Lo importante es darlo todo en cada partido. Hemos aprendido de lo que pasó el año pasado y debemos demostrar de lo que somos capaces”. Un mensaje que resume la mentalidad con la que el conjunto culé se planta en un St. James’ Park que promete ser una caldera.