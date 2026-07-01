La fase de eliminación directa del Mundial 2026 no da tregua y este miércoles 1 de julio ofrece una programación con tres compromisos que prometen emociones de principio a fin. Cada encuentro representa una auténtica final: los vencedores seguirán avanzando en la lucha por el título, mientras que los derrotados pondrán fin a su participación en la Copa del Mundo. Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos parten con el cartel de favoritos, pero enfrente tendrán selecciones decididas a dar otro golpe sobre la mesa.

Si quiere seguir toda la acción de esta jornada, aquí puede consultar los horarios y las señales de televisión y streaming para ver cada partido en vivo desde Colombia.

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Mundial 2026: horarios y canales para ver los partidos de hoy

11:00 a. m. | Inglaterra vs. RD Congo — DSPORTS, Caracol y RCN

| Inglaterra vs. RD Congo — DSPORTS, Caracol y RCN 3:00 p. m. | Bélgica vs. Senegal — DSPORTS y Win Sports

| Bélgica vs. Senegal — DSPORTS y Win Sports 7:00 p. m. | Estados Unidos vs. Bosnia — DSPORTS

Inglaterra quiere confirmar su favoritismo

La selección inglesa afronta un compromiso que exige máxima concentración. Las sorpresas registradas durante estos dieciseisavos de final demostraron que ningún candidato tiene el camino asegurado y que cualquier desconcentración puede resultar definitiva.

El equipo de Thomas Tuchel intentará imponer su jerarquía desde el inicio frente a una República Democrática del Congo que llega fortalecida tras una destacada fase de grupos. El conjunto africano ha hecho del orden defensivo y la intensidad física sus principales armas para competir de igual a igual.

Bélgica y Senegal protagonizan uno de los cruces más parejos

Sobre el papel, este aparece como uno de los encuentros más equilibrados de toda la jornada. Tanto Bélgica como Senegal avanzaron a la fase eliminatoria sin mostrar su mejor versión, por lo que ambos buscan aprovechar esta oportunidad para confirmar sus aspiraciones en el torneo.

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Los europeos cuentan con mayor experiencia internacional, pero el seleccionado africano ha demostrado durante los últimos años que tiene argumentos suficientes para competir frente a cualquier rival. Se espera un duelo muy disputado en cada sector del campo.

Estados Unidos quiere seguir ilusionando a su gente

La selección anfitriona ha sido una de las revelaciones más agradables del campeonato gracias a un fútbol dinámico, ofensivo y con gran intensidad. Ahora tendrá una prueba diferente frente a una Bosnia que llega sin presión y con la ilusión de prolongar su buena campaña.

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino buscará imponer su velocidad y su capacidad para controlar el balón, mientras que los europeos intentarán aprovechar su fortaleza física y las jugadas a balón detenido para sorprender.

Con tres cupos a los octavos de final en juego, la jornada promete mantener la intensidad que ha caracterizado al Mundial 2026 desde el inicio de las rondas de eliminación directa.