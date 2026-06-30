La fase de eliminación directa del Mundial 2026 ofrece un atractivo choque latinoamericano entre México y Ecuador, dos selecciones que recorrieron caminos muy distintos para llegar a los dieciseisavos de final. Mientras el conjunto mexicano avanzó con autoridad y rendimiento perfecto, los ecuatorianos tuvieron que esperar hasta la última jornada para asegurar su presencia en la siguiente ronda.

Ahora, con un lugar en los octavos de final en juego, ambos equipos se preparan para un partido que promete intensidad, tensión y un fuerte componente regional. Además, existe un antecedente mundialista que favorece al combinado azteca y que añade un ingrediente adicional a este enfrentamiento.

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Ecuador llega fortalecido tras superar la adversidad

La clasificación ecuatoriana estuvo lejos de ser sencilla. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece comenzó el torneo con una derrota frente a Costa de Marfil y posteriormente cedió puntos en un empate contra Curazao, resultados que complicaron seriamente sus aspiraciones.

La situación obligó a Ecuador a jugarse todo en la última fecha de la fase de grupos. Con la necesidad de ganar para seguir con vida, encontró una respuesta contundente frente a Alemania, a la que derrotó por 2-1 en uno de los resultados más llamativos de la primera ronda.

Ese triunfo no solo significó la clasificación como uno de los mejores terceros, sino que también elevó la confianza de una selección que ahora afronta la fase eliminatoria con la sensación de haber superado una prueba de máxima exigencia.

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México llega como uno de los equipos más sólidos del torneo

El panorama mexicano es completamente diferente. La selección azteca protagonizó una fase de grupos impecable y terminó como líder con puntaje perfecto.

Los dirigidos por su cuerpo técnico no solo ganaron sus tres compromisos, sino que además lo hicieron sin recibir goles, una estadística que refleja el equilibrio defensivo y la solidez colectiva que han mostrado hasta el momento.

A ese rendimiento se suma un factor que puede resultar determinante: el respaldo masivo de su afición. El Estadio Azteca volverá a convertirse en un escenario de fuerte presión para cualquier rival, y México espera aprovechar ese impulso para seguir avanzando en el campeonato.

Un antecedente mundialista que favorece a los mexicanos

Aunque no se trata de un enfrentamiento frecuente en las Copas del Mundo, sí existe un capítulo previo entre ambas selecciones.

Mundial Corea-Japón 2002 Ecuador 1-2 México Gol de Ecuador: Agustín Delgado Goles de México: Jared Borgetti y Gerardo Torrado



En aquel encuentro, los ecuatorianos golpearon primero con una anotación tempranera de Agustín Delgado, pero México reaccionó antes del descanso y terminó remontando gracias a los tantos de Borgetti y Torrado.

Ese resultado representa hasta hoy el único duelo entre ambas selecciones en una Copa del Mundo.

Los números generales también respaldan a México

Más allá del antecedente mundialista, el historial oficial entre ambos países también muestra una ventaja para el conjunto mexicano.

Partidos oficiales disputados: 7

Victorias de México: 4

Empates: 2

Victorias de Ecuador: 1

Las estadísticas reflejan un dominio favorable para México, aunque los antecedentes tienen un valor relativo cuando se trata de partidos de eliminación directa, donde el contexto suele pesar más que la historia.

El premio: un lugar en los octavos de final

El ganador de este compromiso no solo avanzará de ronda, sino que además tendrá la oportunidad de medirse en los octavos de final al vencedor del cruce entre Inglaterra y la República Democrática del Congo.

Por esa razón, tanto México como Ecuador entienden que el partido representa mucho más que un simple duelo regional. Para los mexicanos es la oportunidad de confirmar el gran momento que atraviesan en el torneo. Para los ecuatorianos, la posibilidad de prolongar una recuperación que comenzó cuando parecían al borde de la eliminación. En cualquier caso, uno de los dos seguirá soñando en grande en el Mundial 2026.