Paraguay escribió una de las páginas más memorables de su historia reciente al eliminar a Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La Albirroja resistió durante 120 minutos, sobrevivió a un asedio constante y terminó imponiéndose desde el punto penal en una definición cargada de dramatismo que tuvo a Orlando Gill y José María Canale como grandes protagonistas.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro no solo avanzó de ronda. También saldó una cuenta pendiente con los alemanes, que habían dejado a Paraguay fuera del Mundial de 2002 con un gol en los minutos finales. Esta vez, la historia tuvo un desenlace completamente distinto.

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Paraguay golpeó en el momento justo

Desde el inicio quedó claro cuál sería el plan de la Albirroja. Alemania monopolizó la posesión y manejó el balón durante largos pasajes, mientras Paraguay apostó por un bloque compacto, orden defensivo y transiciones rápidas cuando encontraba espacios.

La primera llegada incluso fue paraguaya, con un cabezazo de Júnior Alonso que obligó a intervenir a Manuel Neuer, quien además alcanzó un nuevo récord como el futbolista alemán con más partidos disputados en la historia de los Mundiales.

Sin embargo, el dominio territorial siguió siendo completamente alemán, aunque sin profundidad ni claridad para inquietar a Orlando Gill.

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Cuando parecía que el descanso llegaría sin emociones, Paraguay ejecutó a la perfección una acción de pelota quieta. Tras un córner y una rápida recuperación de Damián Bobadilla, Miguel Almirón abrió el juego hacia Matías Galarza, cuyo centro encontró completamente solo a Julio Enciso, que definió de cabeza para silenciar el estadio.

Alemania reaccionó, pero nunca encontró la tranquilidad

El golpe obligó a Julian Nagelsmann a mover rápidamente el banco de suplentes y la respuesta llegó apenas comenzado el segundo tiempo.

Joshua Kimmich volvió a demostrar toda su precisión desde la banda y encontró la cabeza de Kai Havertz, que igualó el compromiso y devolvió la esperanza al conjunto europeo.

A partir de ese momento, Alemania volvió a controlar el trámite y encerró a Paraguay cerca de su área. Sin embargo, la defensa sudamericana respondió con enorme disciplina y Orlando Gill apareció cada vez que fue exigido.

La resistencia paraguaya llevó la eliminatoria hasta la prórroga.

El VAR cambió el destino y los penales hicieron el resto

El momento más dramático llegó en el tiempo suplementario.

Alemania llegó a celebrar el tanto de la clasificación tras un cabezazo de Jonathan Tah, pero la intervención del VAR cambió completamente la historia. El árbitro consideró que Waldemar Anton había interferido sobre Orlando Gill y anuló la anotación.

Aquella decisión mantuvo con vida a Paraguay, que encontró en la tanda de penales el escenario perfecto para completar la hazaña.

Allí apareció la enorme figura de Orlando Gill, quien detuvo dos lanzamientos alemanes y sostuvo a la Albirroja incluso después de que algunos de sus compañeros desperdiciaran oportunidades para sentenciar la serie.

Cuando la definición llegó al punto de máxima tensión, Jonathan Tah envió su disparo por encima del arco y dejó servido el último penal para Paraguay.

Con absoluta serenidad, José María Canale asumió la responsabilidad y convirtió el remate que desató la celebración guaraní.

Luego de que Sanabria y Balbuena desperdiciaran la chance de liquidar a Alemania, Tah tiró su penal muy por encima del arco de Gill y le dejó servida la épica a CANALE. ⚽ #ESPNMundial

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Una clasificación cargada de historia

El triunfo no solo mantiene viva la ilusión de Paraguay en el Mundial 2026, sino que también representa una de las mayores victorias de su historia reciente.

Más que una clasificación, fue una revancha largamente esperada. Paraguay dejó atrás una de las heridas más recordadas de su historia mundialista: la eliminación sufrida frente a Alemania en los octavos de final del Mundial de 2002, cuando un gol de Oliver Neuville en el minuto 88 acabó con el sueño guaraní. Veinticuatro años después, la Albirroja cambió el desenlace, resistió el dominio alemán y terminó celebrando desde el punto penal una clasificación cargada de simbolismo.

La Albirroja eliminó a una de las grandes favoritas del torneo, se tomó revancha de una eliminación que llevaba más de dos décadas en la memoria de sus aficionados y ahora espera rival en los octavos de final, donde enfrentará al vencedor de la llave entre Francia y Suecia.

Ficha técnica

1. Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah (Malick Thiaw, m.110), Antonio Rüdiger, Nathanael Brown; Felix Nmecha (Leon Goretzka, m.46), Aleksandar Pavlovic (Waldemar Anton, m.79); Leroy Sané (Nick Woltemade, m.88), Florian Wirtz (Nadiem Amiri, m.110); Kai Havertz y Deniz Undav (Jamal Musiala, m.63).

Seleccionador: Julian Nagelsmann.

1. Paraguay: Orlando Gill; Juan José Cáceres (Braian Ojeda, m.99), Gustavo Gómez, José María Canale, Júnior Alonso (Fabián Balbuena, m.120+2); Andrés Cubas, Damián Bobadilla (Antonio Sanabria, m.99), Matías Galarza, Miguel Almirón (Gustavo Velázquez, m.91), Julio Enciso (Mauricio, m.57); Gabriel Ávalos (Gustavo Caballero, m.55).

Seleccionador: Gustavo Alfaro.

Goles: 0-1, m.42: Julio Enciso. 1-1, m.54: Kai Havertz.

Penaltis: 0-0: Havertz (ataja Gill). 0-1: Mauricio. 1-1: Kimmich. 1-2: Gustavo Gómez. 2-2: Musiala. 2-3: Galarza. 2-3: Woltemade (ataja Gill). 2-3: Sanabria (falla). 3-3: Amiri. 3-3: Balbuena (falla). 3-3: Tah (falla). 3-4: Canale.

Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos). Amonestó a Kai Havertz y Jamal Musiala, por Alemania; y a Andrés Cubas y Matías Galarza, por Paraguay. También fueron amonestados ambos seleccionadores.

Incidencias: Partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, disputado en el Gillette Stadium de Foxborough (Estados Unidos), ante 63.945 espectadores.