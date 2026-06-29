Deportes Tolima no perdió tiempo tras la sorpresiva salida de Lucas González rumbo a Atlético Nacional. La dirigencia encabezada por César Camargo aceleró durante todo el fin de semana la búsqueda de su nuevo entrenador y ya entró en una fase definitiva de decisiones.

El calendario obliga al conjunto vinotinto y oro a actuar con rapidez. El segundo semestre de 2026 presenta un panorama exigente con tres competiciones por disputar, incluida la gran responsabilidad de afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores, uno de los retos más importantes en la historia reciente de la institución.

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Por esa razón, el propio presidente del club confirmó que la decisión deberá quedar tomada a más tardar este martes. La idea es que el nuevo director técnico llegue a Ibagué el miércoles para iniciar inmediatamente los trabajos de pretemporada y comenzar la planificación deportiva de un semestre determinante.

Sebastián Oliveros tomó ventaja en la carrera

El nombre que más fuerza ha ganado en las últimas horas es el de Sebastián Oliveros, entrenador bogotano de 38 años que ha realizado una destacada labor al frente de Fortaleza FC durante las últimas tres temporadas.

Las conversaciones entre Oliveros y César Camargo dejaron una impresión muy positiva en la dirigencia pijao. El presidente quedó especialmente satisfecho con la claridad de sus planteamientos, la seguridad con la que expuso su proyecto y la metodología de trabajo que ha desarrollado en los últimos años.

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A ello se suma un aspecto que gusta mucho en el Tolima: el estilo de juego ofensivo y propositivo que han mostrado los equipos dirigidos por Oliveros.

Por ahora, el principal obstáculo para cerrar la operación no pasa por el entrenador, sino por el acuerdo entre clubes. Fortaleza FC solicitó una compensación económica para liberar al técnico, quien todavía tiene contrato vigente por seis meses más.

Si no aparece ningún contratiempo de última hora, todo indica que Sebastián Oliveros será anunciado próximamente como nuevo entrenador del Deportes Tolima.

Alberto Gamero sigue en el radar

Hablar de Alberto Gamero es hablar de una figura profundamente identificada con el club.

El técnico samario dejó huella en sus dos ciclos anteriores al frente del Deportes Tolima:

Etapa 2014-2016.

Etapa 2018-2019.

Dos títulos obtenidos con la institución.

Consolidación de una identidad futbolística reconocida por la afición.

Desde el primer acercamiento realizado por César Camargo, Gamero manifestó disposición para regresar al equipo. Sin embargo, cuando ambas partes avanzaron hacia la discusión contractual aparecieron diferencias económicas que impidieron cerrar el acuerdo.

Aun así, la negociación no está completamente descartada. Las partes acordaron volver a conversar y explorar posibles fórmulas que permitan acercar posiciones.

Hoy, el experimentado entrenador de 62 años aparece como una de las principales alternativas que mantiene viva la dirigencia tolimense.

Leonel Álvarez también fue consultado

Otro nombre que apareció en el radar del club fue el de Leonel Álvarez.

Hasta el momento no ha existido una negociación formal, pero sí un acercamiento inicial con Andrés Romano, representante del entrenador antioqueño.

La intención del contacto fue conocer dos aspectos fundamentales:

El interés de Leonel por asumir el proyecto deportivo.

Las condiciones económicas necesarias para avanzar.

La respuesta fue positiva desde lo deportivo. El técnico manifestó que el proyecto del Deportes Tolima le resulta atractivo y que estaría dispuesto a asumir el reto de manera inmediata.

No obstante, las pretensiones económicas iniciales fueron consideradas elevadas por parte de la dirigencia vinotinto y oro. Pese a ello, Romano dejó abierta la puerta para seguir dialogando y encontrar puntos de encuentro.

Jorge Luis Pinto, un nombre que genera ruido, pero no avanza

Durante las últimas horas también tomó fuerza el nombre de Jorge Luis Pinto, impulsado principalmente por versiones surgidas desde distintos sectores de la prensa regional.

La posibilidad tiene lógica desde un punto de vista relacional. Entre César Camargo y el entrenador santandereano existe una relación cercana construida a lo largo de varios años.

Sin embargo, según se pudo establecer desde el entorno del club, hasta ahora no se ha producido ningún contacto formal entre las partes.

Dentro de la institución existe un enorme respeto por la trayectoria, la experiencia y los conocimientos de Pinto, pero actualmente el perfil que busca la dirigencia apunta hacia una dirección diferente.

Por esa razón, su nombre no figura entre las opciones más avanzadas para asumir el cargo.

Tolima entra en horas definitivas

El margen de maniobra es corto y la necesidad de tomar una decisión es inmediata. Deportes Tolima no puede permitirse perder más tiempo en un semestre que promete enormes desafíos tanto a nivel local como internacional.

Con Sebastián Oliveros tomando ventaja, Alberto Gamero aún en carrera, Leonel Álvarez como alternativa latente y Jorge Luis Pinto lejos de una negociación concreta, la dirigencia trabaja contrarreloj para cerrar cuanto antes la llegada de su nuevo estratega.

Las próximas horas serán decisivas. Todo apunta a que el club anunciará muy pronto al hombre encargado de liderar uno de los proyectos más ambiciosos del fútbol colombiano para la segunda mitad de 2026.