Erling Haaland volvió a demostrar por qué es uno de los delanteros más determinantes del planeta. Después de un partido en el que prácticamente pasó desapercibido, el atacante apareció cuando más lo necesitaba Noruega, marcó en los minutos finales y condujo a su selección hacia los octavos de final del Mundial 2026, donde ya espera un exigente duelo frente a Brasil.

La clasificación llegó tras un compromiso muy disputado ante Costa de Marfil, que durante varios pasajes logró neutralizar al goleador noruego y estuvo cerca de llevar la eliminatoria al tiempo extra. Sin embargo, la contundencia de Haaland volvió a inclinar la balanza.

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Costa de Marfil logró controlar a Haaland durante gran parte del partido

Desde el inicio quedó claro cuál era el plan del conjunto africano. La defensa marfileña rodeó constantemente a Erling Haaland, reduciendo al mínimo sus espacios y obligando a Noruega a buscar alternativas para generar peligro.

Aunque los europeos monopolizaron la posesión durante buena parte del primer tiempo, les costó encontrar profundidad. Costa de Marfil, en cambio, apostó por la intensidad física de Franck Kessié y la velocidad de Yan Diomandé para inquietar la defensa rival.

Los africanos merodearon varias veces el área defendida por Orjan Nyland, pero les faltó precisión en el último toque para transformar su dominio territorial en ocasiones realmente claras.

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Antonio Nusa abrió el camino para Noruega

Cuando parecía que el descanso llegaría sin emociones, apareció el talento individual de Antonio Nusa.

El extremo dejó atrás a varios rivales en la frontal del área y sacó un remate colocado que dejó sin opciones al arquero Yahia Fofana. Fue una acción de enorme calidad que permitió a Noruega marcharse con ventaja pese a que el desarrollo del partido estaba lejos de ser cómodo.

En la segunda mitad, Costa de Marfil respondió con mayor agresividad y encontró el premio gracias a Amad Diallo, quien fabricó una brillante acción individual para devolver la igualdad y reactivar la ilusión africana.

Haaland apareció cuando el partido más lo necesitaba

Con el empate instalado y la prórroga cada vez más cerca, Noruega volvió a buscar a su gran referente ofensivo.

Hasta ese momento, Haaland había tenido una actuación discreta, siempre bien controlado por la defensa rival. Pero los grandes goleadores necesitan muy poco para cambiar una historia.

A cuatro minutos del final, Patrick Berg encontró un espacio entre líneas y habilitó al delantero del Manchester City, que apareció en el lugar indicado para empujar el balón al fondo de la red y desatar la celebración noruega.

Fue su quinto gol en el Mundial 2026, una nueva muestra de su extraordinaria capacidad para decidir partidos incluso cuando apenas participa en el juego.

¡APARECIÓ EL GOLEADOR! ¡EL OSO BLANCO! ¡¡HAALAND LE ESTÁ DANDO LA CLASIFICACIÓN A NORUEGA A LOS OCTAVOS DE FINAL!! ⚽ #ESPNMundial

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Brasil ya conoce a su próximo rival

Gracias a este sufrido triunfo, Noruega continúa con vida en la Copa del Mundo y ahora afrontará uno de los mayores desafíos del torneo.

En los octavos de final tendrá enfrente a Brasil, un duelo que enfrentará a dos selecciones con argumentos muy distintos, pero que promete convertirse en uno de los cruces más atractivos de la siguiente ronda.

Mientras tanto, Haaland sigue confirmando que su presencia basta para cambiar cualquier partido.

Ficha técnica

1 – Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guéla Doué, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan (Touré, m.91); Christ Oulai (Amad Diallo, m.60), Ibrahim Sangaré, Franck Kessié; Ange-Yoan Bonny (Wahi, m.60), Nicolas Pépé (Diakité, m.87), Yan Diomandé (Guessan, m.91).

Seleccionador: Emerse Faé.

2 – Noruega: Orjan Nyland; Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe, Marcus Pedersen (Aursnes, m.83); Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Alexander Sørloth (Bobb, m.72), Erling Haaland y Antonio Nusa (Schjelderup, m.72).

Seleccionador: Ståle Solbakken.

Goles: 0-1, m.39: Antonio Nusa. 1-1, m.75: Amad Diallo. 1-2, m.86: Erling Haaland.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela). Amonestó al marfileño Christ Oulai.

Incidencias: Partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, disputado en el estadio AT&T de Arlington ante 69.665 espectadores.