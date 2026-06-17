La espera terminó para la Selección Colombia. El equipo de Néstor Lorenzo comenzará este miércoles 17 de junio su participación en el Mundial 2026 enfrentando a Uzbekistán, en un compromiso que se disputará en el estadio Azteca de Ciudad de México y que marcará el inicio del camino de la Tricolor en el Grupo K.

La selección nacional llega con la misión de responder a las expectativas y empezar con una victoria que le permita tomar confianza antes de afrontar los desafíos frente a Portugal y República Democrática del Congo, los otros rivales de la zona.

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Así sería la alineación de Colombia para el estreno mundialista

Todo indica que Néstor Lorenzo apostará por la base que ha sostenido durante buena parte del proceso y que le permitió clasificar a la Copa del Mundo. Solo existe una duda en la mitad de la cancha, mientras que el resto del equipo parece definido.

Arquero

Camilo Vargas.

Defensas

Daniel Muñoz.

Dávinson Sánchez.

Jhon Lucumí.

Johan Mojica.

Volantes de primera línea

Jefferson Lerma.

Gustavo Puerta o Richard Ríos.

Volantes ofensivos

Jhon Arias.

James Rodríguez.

Luis Díaz.

Delantero

Luis Javier Suárez.

Gustavo Puerta y Richard Ríos protagonizan la única duda

La principal incógnita del cuerpo técnico pasa por determinar quién acompañará a Jefferson Lerma en el centro del campo.

Durante buena parte de la preparación, Richard Ríos parecía tener ventaja por su recorrido y experiencia reciente. Sin embargo, Gustavo Puerta ha elevado su nivel en los entrenamientos y se convirtió en una opción real para ocupar ese lugar.

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La decisión definitiva será tomada por Néstor Lorenzo tras las últimas evaluaciones previas al partido.

Lorenzo pidió respetar al rival y mantener la identidad

En la conferencia de prensa previa al encuentro, el entrenador argentino insistió en que la selección debe conservar su esencia y jugar con la alegría que caracteriza al fútbol colombiano.

«Colombia es alegría, necesita un motivo para sonreír y la selección quiere jugar bien para eso; no será fácil, pero tenemos en cuenta la identidad del colombiano y hemos tratado de respetarla», señaló el seleccionador.

El técnico también envió un mensaje de prudencia y destacó las fortalezas del conjunto asiático.

«No hay que subestimar a nadie. Uzbekistán en un gran equipo, con un gran técnico y varios jugadores de categoría. Juegan con tres defensores o cinco en bloque bajo, dos carrileros extremos y un delantero que juega bien de espalda. Ellos contraatacan bien, saben a qué juegan y tienen buena pelota parada», explicó.

La Tricolor busca un debut distinto al de otros equipos sudamericanos

El estreno representa además una oportunidad para que Colombia rompa una tendencia que se ha visto en varios equipos de Conmebol durante el torneo.

Paraguay, Brasil, Ecuador y Uruguay no pudieron celebrar en sus respectivos debuts, por lo que la Tricolor intentará convertirse en uno de los seleccionados sudamericanos que arranque con tres puntos.

Con una generación consolidada y figuras como James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Arias, el equipo de Néstor Lorenzo quiere comenzar con una alegría una nueva aventura mundialista.