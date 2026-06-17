La Selección Colombia vuelve a una Copa del Mundo con la ilusión intacta. Este miércoles 17 de junio, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo hará su estreno en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán en la Ciudad de México, un compromiso que, al menos sobre el papel, presenta a la Tricolor como favorita por la experiencia y el recorrido internacional de buena parte de sus futbolistas.

Sin embargo, la historia de los mundiales ha demostrado una y otra vez que los estrenos suelen ser partidos complejos, cargados de tensión y nerviosismo. Colombia lo sabe bien. A lo largo de sus seis participaciones anteriores, el balance en los debuts ha estado marcado por momentos de alegría, pero también por derrotas dolorosas que terminaron condicionando el camino en el torneo.

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Chile 1962: el primer paso terminó en derrota

El debut absoluto de Colombia en una Copa del Mundo se produjo en Chile 1962. La Tricolor cayó 2-1 frente a Uruguay en un partido que, pese al resultado adverso, quedó grabado en la historia nacional.

Francisco «Cobo» Zuluaga anotó el primer gol colombiano en los mundiales, convirtiéndose en el pionero de una larga lista de artilleros cafeteros en la máxima cita del fútbol.

Sin embargo, aquella anotación no alcanzó para evitar la derrota. El equipo dirigido por Adolfo Pedernera terminaría último de su grupo, por detrás de la Unión Soviética, Yugoslavia y Uruguay, cerrando así su primera experiencia mundialista.

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Italia 1990: un regreso triunfal después de 28 años

Pasaron 28 años para que Colombia volviera a un Mundial y el regreso no pudo ser más prometedor.

La selección dirigida por Francisco Maturana derrotó 2-0 a Emiratos Árabes Unidos con goles de Bernardo Redín y Carlos «Pibe» Valderrama, firmando uno de los debuts más recordados en la historia del fútbol colombiano.

Aquel triunfo fue el primer paso de una campaña que terminó con la clasificación a los octavos de final como uno de los mejores terceros del torneo, por detrás de Alemania y Yugoslavia en la fase de grupos.

La aventura concluyó frente a Camerún, que eliminó a Colombia en tiempo suplementario, pero el equipo dejó una imagen competitiva que marcó el inicio de una nueva era para el fútbol nacional.

Estados Unidos 1994: el inicio de una gran decepción

La expectativa alrededor de Colombia era enorme. Muchos especialistas consideraban al equipo de Maturana como uno de los candidatos a protagonizar el torneo después de una brillante eliminatoria.

Sin embargo, la ilusión comenzó a derrumbarse desde el primer encuentro.

La Tricolor perdió 3-1 frente a Rumania en su estreno. El único gol colombiano fue obra de Adolfo «Tren» Valencia, insuficiente para evitar una derrota que condicionó el resto del campeonato.

Lo que parecía una participación destinada a grandes cosas terminó en una eliminación prematura. Colombia fue última de su grupo, superada por Rumania, Suiza y Estados Unidos, quedándose sin opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Francia 1998: la revancha que nunca llegó

Cuatro años después apareció una nueva oportunidad y, curiosamente, el primer rival volvió a ser Rumania.

La historia, sin embargo, se repitió. Colombia cayó 1-0 en su estreno tras el gol anotado por Adrián Ilie, resultado que volvió a complicar seriamente las aspiraciones del combinado nacional.

El equipo dirigido por Hernán Darío Gómez logró recuperarse parcialmente con una victoria frente a Túnez, pero el partido definitivo ante Inglaterra terminó sellando una nueva eliminación en fase de grupos.

Aquella derrota frente a los ingleses puso fin al sueño colombiano y confirmó otro Mundial que comenzó cuesta arriba desde el primer partido.

Brasil 2014: el mejor estreno de todos

Después de 16 años de ausencia, Colombia regresó a los mundiales con una presentación inolvidable.

El equipo de José Néstor Pékerman derrotó 3-0 a Grecia en un estadio teñido de amarillo gracias a los goles de Pablo Armero, Teófilo Gutiérrez y James Rodríguez.

Más allá del resultado, aquella victoria transmitió la sensación de que la selección estaba preparada para competir al máximo nivel.

Y así fue. Colombia ganó sus cuatro primeros partidos del torneo y construyó la mejor participación mundialista de toda su historia. La campaña solo se detuvo en los cuartos de final frente al anfitrión Brasil, en un partido que aún permanece muy vivo en la memoria de los aficionados.

Hasta hoy, sigue siendo el recorrido más exitoso de la Tricolor en una Copa del Mundo.

Rusia 2018: un golpe inesperado desde el comienzo

El debut más reciente de Colombia en un Mundial también terminó en derrota.

La selección comenzó ganando frente a Japón gracias a un gol de Juan Fernando Quintero, pero la expulsión temprana de Carlos Sánchez cambió completamente el desarrollo del encuentro.

Con un hombre menos durante gran parte del compromiso, Colombia terminó cayendo 2-1 frente al conjunto asiático.

Pese al duro golpe inicial, el equipo dirigido por José Pékerman encontró la manera de reaccionar. Posteriormente derrotó a Polonia y Senegal para avanzar a los octavos de final como líder de su grupo.

La eliminación llegó frente a Inglaterra en una dramática definición desde el punto penal, después de uno de los partidos más emotivos de aquella Copa del Mundo.

Un historial que Colombia quiere equilibrar en 2026

Los números muestran que los estrenos mundialistas nunca han sido sencillos para la Selección Colombia.

Partidos debut disputados: 6

Victorias: 2

Derrotas: 4

Goles a favor: 8

Goles en contra: 9

Por eso, el duelo frente a Uzbekistán representa mucho más que el primer partido del Mundial 2026. También es una oportunidad para mejorar un historial que, hasta ahora, ha dejado más frustraciones que celebraciones. La ilusión de la Tricolor pasa por comenzar con el pie derecho y escribir una nueva página en la historia de los mundiales.