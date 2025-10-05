Lionel Messi volvió a brillar con Inter Miami y lo hizo de una manera que solo él parece capaz de repetir. En la victoria 4-1 sobre New England Revolution por la MLS, el argentino no marcó, pero fue determinante con una tripleta de asistencias, una muestra más de su visión y de esa precisión quirúrgica que lo ha acompañado durante toda su carrera.

Con esos tres pases de gol, Messi alcanzó las 395 asistencias oficiales en su carrera profesional, quedando a solo cinco de llegar a la histórica cifra de 400. Nadie en la historia del fútbol ha estado tan cerca de un registro semejante, que consolida al capitán argentino como el futbolista más influyente de todos los tiempos, no solo por sus goles, sino también por la cantidad de veces que hizo brillar a sus compañeros.

Messi y el récord que lo acerca a las 400 asistencias

Cada pase de Lionel Messi en los últimos años parece tener un peso simbólico. Ya no se trata únicamente de generar ocasiones de gol, sino de seguir ampliando una leyenda estadística que combina talento, longevidad y una lectura de juego única. Con las tres asistencias que firmó ante New England Revolution, el argentino llegó a 395 pases de gol en partidos oficiales, una cifra que lo coloca a las puertas de una marca inédita: las 400 asistencias.

Son números que ningún otro futbolista ha alcanzado en competiciones oficiales. Detrás de cada una de esas 395 asistencias hay goles de compañeros que, en distintos momentos, se beneficiaron del genio de Messi: desde Eto’o, Henry y Pedro, hasta Neymar, Suárez, Mbappé y ahora Tadeo Allende o Jordi Alba, sus actuales socios en Inter Miami.

Las impresionantes cifras de Messi en toda su carrera

A lo largo de 1127 partidos oficiales, Messi acumula 884 goles y 395 asistencias, lo que equivale a una contribución directa de 1279 goles, una cifra que simplemente no tiene comparación.

Su regularidad también es parte del mito: ha logrado tripletas de asistencias en ocho ocasiones diferentes, algo que habla de su capacidad para dominar un partido sin necesidad de marcar. En Inter Miami, donde ya es el máximo goleador y asistente en la historia del club, sigue demostrando que su impacto trasciende las ligas, los continentes y las edades.

Messi y su impacto en Inter Miami con estos números

El paso de Messi por la MLS ha transformado no solo a Inter Miami, sino a toda la liga. Desde su llegada, el club ha vivido un crecimiento deportivo y mediático sin precedentes, y sus números individuales son abrumadores: 80 partidos, 66 goles y 34 asistencias.

En la actual temporada, lleva 22 goles en 22 partidos de liga y se ubica como el máximo anotador de la MLS. Pero lo que realmente marca la diferencia es su influencia en el juego colectivo. En cada partido, el argentino muestra una conexión especial con sus compañeros, especialmente con Jordi Alba y Tadeo Allende, los receptores de sus tres asistencias más recientes.

Un Messi siempre creador de goles

A sus 38 años, Messi ha logrado una metamorfosis natural. De aquel joven explosivo que deslumbraba con regates imposibles, ha pasado a convertirse en un estratega absoluto dentro del campo. Ahora, su mirada abarca más el todo que la jugada individual. Su inteligencia táctica y su capacidad para filtrar pases entre líneas hacen que sea tan decisivo como en sus años de plenitud goleadora.

Esa evolución ha sido clave para prolongar su carrera y para mantenerse en la élite. Lo que antes definía con la zurda dentro del área, ahora lo define con la precisión de un cirujano desde la mitad del campo.

Lo que sigue para Messi y su camino a la historia

Con Inter Miami peleando por el título de la MLS y Messi en plena forma, todo indica que el argentino alcanzará las 400 asistencias antes de que termine la temporada. Sería un nuevo punto de inflexión en una carrera que ya rompió todos los límites posibles.

El argentino sigue sumando hitos con naturalidad. Ya no necesita demostrar nada, pero aun así continúa haciéndolo partido a partido. Lo suyo es una mezcla de pasión, talento y longevidad que difícilmente vuelva a repetirse en el fútbol moderno.

Messi, un futbolista irrepetible

Cada pase, cada jugada y cada partido agregan una página más a la historia de un jugador irrepetible. El mundo del fútbol ya no se pregunta si Messi romperá otro récord, sino cuándo lo hará. Y con las 400 asistencias a la vista, su leyenda se prepara para añadir un nuevo capítulo a una historia que, dos décadas después, sigue escribiéndose con la misma magia de siempre.