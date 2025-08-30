El sábado por la tarde llega un plato futbolero imperdible para los colombianos: ver en señal abierta y de manera gratuita a James Rodríguez con el Club León, que necesita con urgencia sumar de a tres en casa frente a Querétaro FC. Los Panzas Verdes están bajo presión y cualquier resultado distinto a la victoria podría significar el adiós del técnico argentino Eduardo Berizzo.

Televisión y Streaming para Ver HOY León vs Querétaro

Partido: Club León vs Querétaro FC

Club León vs Querétaro FC Fecha: Sábado 30 de agosto de 2025

Sábado 30 de agosto de 2025 Hora: 6:00 p.m. de Colombia

6:00 p.m. de Colombia Certamen: Liga MX

Liga MX Estadio: Nou Camp de Guanajuato

Nou Camp de Guanajuato Televisión: Win Sports

Win Sports Streaming: TUBI

James Rodríguez y León en busca de aire en la Liga MX

El Club León enfrenta un reto clave en la Liga MX. Con James Rodríguez a la cabeza, los Esmeraldas reciben a Querétaro en la séptima jornada del Apertura 2025, donde los tres puntos son vitales para escalar posiciones en la tabla. El volante cucuteño viene de reaparecer ante Pachuca, partido en el que dejó pinceladas de su talento tras perderse dos compromisos, y todo indica que será titular en este nuevo desafío.

El equipo guanajuatense acumula siete puntos y llega tras igualar 1-1 con los Tuzos, manteniéndose en la pelea por entrar a zona de privilegio. La obligación en casa es clara: ganar o complicar aún más la continuidad de Berizzo en el banquillo.

Así llegan León y Querétaro al duelo de este sábado

El León ocupa la novena posición con siete unidades, pero aún no logra establecer un ritmo ganador en el torneo. Por su parte, los Gallos Blancos lograron su primera victoria en la fecha anterior al superar 3-2 a Atlético San Luis, aunque continúan en la parte baja de la clasificación. El historial tampoco los favorece: apenas una victoria en los últimos 16 enfrentamientos contra los Panzas Verdes.

El duelo promete intensidad, con un León necesitado de triunfo y un Querétaro que busca sorprender para alejarse de los últimos puestos.

Posibles alineaciones