Lamine Yamal entró en la historia del fútbol al convertirse en el primer jugador en conquistar dos veces el Trofeo Kopa, distinción otorgada por la revista France Football al mejor futbolista menor de 21 años. El delantero del FC Barcelona superó en la votación a jóvenes figuras como Doué (PSG), Ayoubb Bouaddi (Lille), Lewis-Skelly (Arsenal), Estevao (Chelsea), Huijsen (Real Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Joao Neves (PSG), Rodrigo Mora (Oporto) y Kenan Yildiz (Juventus).

Tras recibir el premio Kopá, el canterano culé expresó su felicidad: “Es un orgullo estar aquí otra vez. También quería agradecer primero a mi club, el FC Barcelona, también a la Selección porque sin ellos no estaría aquí. Y obviamente a mi familia que me ha podido acompañar, estoy muy feliz de que estén aquí”.

Yamal: primer futbolista que gana dos veces el Kopá

La reglamentación de France Football estipula que todo jugador menor de 21 años al 31 de julio tiene derecho a ser nominado. Por esa razón, Yamal pudo optar nuevamente al premio pese a estar entre los 30 finalistas del Balón de Oro.

En 2019, Kylian Mbappé pudo haber logrado esta doble corona consecutiva, pero el francés ya había superado la edad límite, quedándose sin la oportunidad de igualar lo conseguido ahora por el delantero del Barcelona.

Agradecimientos y ambiciones del crack del Barcelona

En su discurso, el atacante resaltó la importancia del apoyo de sus compañeros y su entorno: “No quería olvidarme de mis compañeros, como Cubarsí que ha venido, o Rapha (por Raphinha), que me alegra mucho poder verles aquí, que me han ayudado a llegar aquí. Espero poder seguir trabajando y conseguir mucho más”.

El joven culé fue interrogado sobre si ya se sentía preparado para dar el salto al premio mayor, es decir, ganar el Balón de Oro que sería anunciado una hora después, a lo que respondió con humildad: “¿Preparado para el premio grande? No lo sé”, desatando las risas del público.

Dembélé, el gran protagonista del Balón de Oro 2025

Pese a la histórica conquista de Yamal en el Trofeo Kopa, el gran ganador de la noche fue Ousmane Dembélé, figura del PSG, quien se quedó con el Balón de Oro 2025 tras una temporada brillante en la que consiguió cinco títulos, incluida la Champions League.

El francés, emocionado hasta las lágrimas, recibió el galardón de manos de Ronaldinho. Yamal, que también estaba entre los candidatos, felicitó al nuevo Balón de Oro y mostró madurez, tranquilidad y optimismo por lo que viene en su carrera.