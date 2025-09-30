En su visita a Kazajistán, el Real Madrid vivió una noche inolvidable gracias a la inspiración de Kylian Mbappé. El delantero francés firmó un nuevo hat-trick en la Champions League, convirtiéndose en el gran protagonista del triunfo 0-5 frente al Kairat Almaty. Después del golpe sufrido en el derbi madrileño, los dirigidos por Xabi Alonso respondieron con una exhibición de autoridad, en la que el atacante parisino volvió a dejar claro por qué es la gran estrella del proyecto blanco.
Tripletas de Mbappé con el Real Madrid
Estos son los hat-tricks que Kylian Mbappé ha conseguido desde su llegada al Real Madrid:
- Real Valladolid – LaLiga 2024/25 – enero 2025 – 0-3
- Manchester City – Champions League 2024/25 (octavos de final) – marzo 2025 – 3-0
- Kairat Almaty – Champions League 2025/26 (fase de grupos, fecha 2) – septiembre 2025 – 5-0
Kylian Mbappé, el líder ofensivo del Real Madrid
Con estos números, Mbappé se consolida como la gran referencia ofensiva del Real Madrid en la temporada 2025/26. Su capacidad para aparecer en los momentos clave y decidir partidos importantes lo convierten en la figura más determinante de los blancos en la Champions League.
Más estadísticas de Mbappé en el Real Madrid
- Inició la temporada con 44 goles en 59 partidos, con un desfase de -15 para alcanzar el promedio de un gol por encuentro.
- Tras los primeros 9 partidos de la temporada 2025/26, acumula 57 goles en 68 encuentros, reduciendo el desfase a -11.
- Hat-tricks con el Real Madrid fuera de casa en Champions League
- Ronaldo (2003)
- Cristiano Ronaldo (2012)
- Cristiano Ronaldo (2013)
- Benzema (2022)
- Mbappé (2025)
- En la actual temporada, Mbappé ha marcado 13 goles en sus primeros 9 juegos con el Real Madrid.
- En la temporada anterior necesitó 23 partidos para alcanzar la misma cifra de 13 goles.