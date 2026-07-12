La clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026 dejó una imagen de alivio dentro del plantel albiceleste. Uno de los protagonistas de la noche en Kansas City fue Julián Álvarez, autor del gol que destrabó un compromiso que se había complicado más de lo esperado frente a Suiza. Tras el encuentro, el delantero habló del peso emocional que significó el triunfo y reconoció que el grupo necesitaba una victoria de ese calibre.

El atacante aseguró que el festejo fue especial después de las dificultades que atravesó el equipo en las últimas semanas y de las críticas que habían circulado en redes sociales.

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«Hubo mucho desahogo. Estoy muy contento. Al final se pusieron las cosas muy difíciles, más allá de que teníamos uno más. Pero sabíamos que si seguíamos muy juntos, podíamos salir adelante».

Argentina ya piensa en Inglaterra

Con el boleto a las semifinales asegurado, Julián Álvarez dejó claro que el grupo ya cambió rápidamente el foco hacia el próximo desafío frente a Inglaterra, un rival que exigirá otra actuación de alto nivel.

El delantero explicó que, pese al desgaste físico que implicó disputar una prórroga de 30 minutos, el plantel mantiene la convicción de seguir concentrado únicamente en su rendimiento dentro del campo.

«Ahora a descansar y pensar en el próximo rival. Es lógico que hubiéramos preferido ganar antes».

El atacante reconoció que un desenlace en los 90 minutos habría permitido administrar mejor las cargas, aunque destacó el carácter que mostró el equipo para resolver una eliminatoria tan exigente.

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«Siento que voy de menos a más»

Además de valorar el triunfo colectivo, el futbolista del Atlético de Madrid también hizo un balance de su rendimiento personal en la Copa del Mundo.

Álvarez consideró que ha ido encontrando mejores sensaciones con el paso de los partidos y espera seguir elevando su nivel en la recta decisiva del campeonato, aunque insistió en que el objetivo principal siempre será el éxito del equipo.

«Para un delantero es importante marcar. Creo que voy de menos a más y espero que se dé mejor todavía, pero lo importante es que el equipo gane».

El atacante también resaltó que el trabajo de un delantero no se limita a convertir goles y recordó que el esfuerzo defensivo forma parte de las responsabilidades que exige el cuerpo técnico.

«Como delantero quiero hacer goles, pero también toca correr y defender. Mientras el equipo gane estamos todos felices».

Reconoce que Argentina aún debe mejorar

Pese al paso a las semifinales, Julián Álvarez admitió que la selección argentina todavía tiene aspectos por corregir antes del siguiente compromiso.

El delantero señaló que los encuentros de eliminación directa obligan a convivir con momentos de sufrimiento y destacó la dificultad que presentan todos los rivales en un torneo de esta magnitud.

«Tenemos que mejorar, pero en un Mundial los partidos se dan como se dan. Los equipos son muy fuertes y más en un partido de mata mata, que los equipos lo dejan todo».

Con esa autocrítica y la tranquilidad de haber dado un paso más hacia la defensa del título, Argentina ya concentra toda su preparación en el duelo frente a Inglaterra, con la ilusión de seguir avanzando rumbo a una nueva final mundialista.