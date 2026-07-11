Argentina volvió a demostrar que los campeones nunca dejan de creer. La selección dirigida por Lionel Scaloni superó una durísima prueba frente a Suiza, resolvió la eliminatoria en la prórroga y aseguró su lugar entre los cuatro mejores del Mundial 2026. Tras un partido cargado de tensión, polémica y momentos de incertidumbre, los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez terminaron inclinando la balanza para una Albiceleste que mantiene intacto el sueño de defender la corona.

Un comienzo ideal que no alcanzó para controlar el partido

El conjunto argentino encontró rápidamente el escenario que buscaba. Apenas transcurrían nueve minutos cuando Alexis Mac Allister apareció dentro del área para conectar un preciso envío de Lionel Messi desde un tiro de esquina y abrir el marcador.

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Con la ventaja, el campeón del mundo apostó por administrar el balón y controlar los tiempos del encuentro. Suiza asumió la iniciativa, pero durante buena parte del primer tiempo le costó transformar esa posesión en oportunidades claras frente al arco defendido por Emiliano Martínez.

Mientras tanto, Argentina intentó explotar la movilidad de Julián Álvarez, quien volvió a ser respaldado por Scaloni pese a las críticas recibidas por su discreto rendimiento en el torneo. Sin demasiado brillo, la Albiceleste parecía tener la eliminatoria bajo control al llegar al descanso.

Suiza reaccionó y el partido cambió por completo

El panorama fue muy diferente tras el entretiempo. Los dirigidos por Murat Yakin adelantaron sus líneas, presionaron con mayor intensidad y comenzaron a instalarse cerca del área argentina.

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La insistencia tuvo premio cuando Dan Ndoye culminó una gran acción colectiva para establecer el empate y llenar de incertidumbre un partido que parecía encaminado para Argentina.

Poco después llegó una de las acciones más polémicas de la jornada. Inicialmente, el árbitro mostró tarjeta amarilla a Leandro Paredes, pero el VAR intervino para corregir la decisión. Tras revisar la jugada, el colegiado anuló la amonestación al argentino y mostró la segunda amarilla a Breel Embolo, quien terminó expulsado por simular una falta.

Con superioridad numérica y varios minutos por delante, Argentina se lanzó decididamente al ataque, aunque se encontró con una sólida resistencia suiza y con un inspirado Gregor Kobel, quien evitó el segundo tanto en varias oportunidades.

Julián Álvarez y Lautaro Martínez resolvieron la historia

La igualdad llevó el duelo hasta la prórroga, donde Argentina monopolizó el balón y buscó romper el cerrojo suizo con el ingreso de futbolistas frescos.

La recompensa llegó cuando más pesaba el desgaste físico. Julián Álvarez, prácticamente desaparecido durante gran parte del compromiso, apareció con un extraordinario remate desde fuera del área para desatar la euforia albiceleste y poner el 2-1.

Suiza intentó una reacción desesperada en los últimos minutos, pero dejó espacios que Argentina aprovechó de inmediato. Ya en el tiempo añadido, Lautaro Martínez culminó un rápido contragolpe para sentenciar definitivamente el compromiso y sellar el boleto hacia las semifinales.

¡¡ESTÁS LOCO JULIÁN!! ¡¡GOLAZO AL ÁNGULO DE ÁLVAREZ PARA EL 2-1 DE ARGENTINA VS. SUIZA EN TIEMPO EXTRA!! ¿EL MEJOR GOL DE LA COPA? ⚽ #ESPNMundial

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Inglaterra, el próximo gran desafío

Con esta victoria, Argentina mantiene viva la ilusión de revalidar el título conquistado cuatro años atrás y ahora afrontará una semifinal de enorme exigencia frente a Inglaterra, otro de los grandes candidatos al título.

La Albiceleste volvió a sufrir, pero también confirmó que posee recursos, experiencia y jerarquía para resolver los momentos más complejos de un torneo que entra en su recta definitiva.

Ficha técnica

3. Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina (Gonzalo Montiel, m.85), Cuti Romero (Nicolás Otamendi, m.106), Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico (Nico González, m.78); Leandro Paredes (José Manuel López, m.110), Rodrigo De Paul (Lautaro Martínez, m.85), Alexis Mac Allister, Enzo Fernández (Thiago Almada, m.92); Lionel Messi y Julián Álvarez.

Seleccionador: Lionel Scaloni.

1. Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria (Ardon Jashari, m.97), Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez (Comert, m.96); Remo Freuler (Rubin Vargas, m.115), Granit Xhaka; Fabian Rieder (Muheim, m.88), Djibrill Sow (Widmer, m.87), Dan Ndoye (Zeki Amdouni, m.87); Breel Embolo.

Seleccionador: Murat Yakin.

Goles: 1-0, m.9: Alexis Mac Allister. 1-1, m.66: Dan Ndoye. 2-1, m.112: Julián Álvarez. 3-1, m.122: Lautaro Martínez.

Árbitro: Joao Pinheiro (Portugal). Expulsó por doble amonestación a Breel Embolo (ms.44 y 72). Amonestó a Thiago Almada, Lautaro Martínez y José Manuel López por Argentina.

Incidencias: Partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, disputado en el estadio Arrowhead de Kansas City ante 69.045 espectadores. Antes del inicio se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Jayden Adams. Argentina jugó con brazaletes negros en homenaje al exinternacional Antonio Rattin.